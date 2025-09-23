Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

DGS quer vacinar contra a gripe entre 10 mil a 15 mil crianças até aos dois anos

23 set, 2025 - 07:35 • Hugo Monteiro , João Malheiro

DGS aponta para a vacinação de cerca de quatro milhões até ao Natal. O vice-diretor da DGS, André Peralta Santos, sublinha que as vacinas são seguras e que os portugueses, em geral, confiam na vacinação.

A+ / A-

Vacinar contra a gripe entre 10 mil a 15 mil crianças até aos dois anos - o objetivo da Direção-Geral da Saúde (DGS) no dia em que arranca a campanha sazonal de vacinação.

A vacina contra a gripe é gratuita para bebés a partir do meio ano e até aos 23 meses.

No total, a DGS espera ter cerca de quatro milhões vacinados até ao Natal - dois milhões e meio de pessoas vacinadas contra a gripe, e Um milhão e meio para a Covid-19 - em linha com campanha anterior.

À Renascença, o sub-diretor-geral da Saúde, André Peralta Santos, sublinha que as vacinas são seguras e que os portugueses, em geral, confiam na vacinação, apesar da "hesitação vacinal ser um fenómeno em toda a Europa". Mesmo assim, o sub-diretor geral da saúde admite um aumento da hesitação quanto à imunização contra a Covid-19.

O especialista aponta, igualmente, que a vacinação do bebé e da criança "é, felizmente, um fenómeno residual".

​Vacina da gripe passa a ser gratuita para bebés dos 6 aos 23 meses

Saúde

​Vacina da gripe passa a ser gratuita para bebés dos 6 aos 23 meses

A Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe e c(...)

A campanha sazonal traz como novidade essa vacinação gratuita contra a gripe para todas as crianças entre os seis e os 23 meses. Isto porque há internamentos frequentes por gripe nesta faixa etária e costumam ter outras doenças que complicam depois de um episódio de gripe.

André Peralta Santos lembra que devem vacinar-se contra a gripe e a Covid-19 os maiores de 60 anos, os doentes crónicos e os profissionais de saúde.

O sub-diretor-geral da Saúde explica que as pessoas podem vacinar-se no seu Centro de Saúde, como é habitual. As pessoas dos 60 aos 84 anos podem vacinar-se na sua farmácia ou Centro de Saúde mais indicado.

Já as pessoas com 85 ou mais anos têm de ser vacinadas no Centro de Saúde, com uma vacina de dose elevada, por serem o grupo de pessoas "em maior risco de doença grave".

"Os bebés são vacinados no Centro de Saúde. Os pais podem ligar para agendar a vacinação ou até já pode estar prevista no Programa Nacional de Vacinação. Durante os meses que decorrerá a campanha, os profissionais de saúde também ligarão aos pais das crianças elegíveis para recomendar a vacinação, como fazem habitualmente", acrescenta André Peralta Santos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano