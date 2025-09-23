DGS quer vacinar contra a gripe entre 10 mil a 15 mil crianças até aos dois anos

23 set, 2025 - 07:35 • Hugo Monteiro , João Malheiro
Vacinar contra a gripe entre 10 mil a 15 mil crianças até aos dois anos - o objetivo da Direção-Geral da Saúde (DGS) no dia em que arranca a campanha sazonal de vacinação.
A vacina contra a gripe é gratuita para bebés a partir do meio ano e até aos 23 meses.
No total, a DGS espera ter cerca de quatro milhões vacinados até ao Natal - dois milhões e meio de pessoas vacinadas contra a gripe, e Um milhão e meio para a Covid-19 - em linha com campanha anterior.
À Renascença, o sub-diretor-geral da Saúde, André Peralta Santos, sublinha que as vacinas são seguras e que os portugueses, em geral, confiam na vacinação, apesar da "hesitação vacinal ser um fenómeno em toda a Europa". Mesmo assim, o sub-diretor geral da saúde admite um aumento da hesitação quanto à imunização contra a Covid-19.
O especialista aponta, igualmente, que a vacinação do bebé e da criança "é, felizmente, um fenómeno residual".
Saúde
A Campanha de Vacinação Sazonal contra a Gripe e c(...)
A campanha sazonal traz como novidade essa vacinação gratuita contra a gripe para todas as crianças entre os seis e os 23 meses. Isto porque há internamentos frequentes por gripe nesta faixa etária e costumam ter outras doenças que complicam depois de um episódio de gripe.
André Peralta Santos lembra que devem vacinar-se contra a gripe e a Covid-19 os maiores de 60 anos, os doentes crónicos e os profissionais de saúde.
O sub-diretor-geral da Saúde explica que as pessoas podem vacinar-se no seu Centro de Saúde, como é habitual. As pessoas dos 60 aos 84 anos podem vacinar-se na sua farmácia ou Centro de Saúde mais indicado.
Já as pessoas com 85 ou mais anos têm de ser vacinadas no Centro de Saúde, com uma vacina de dose elevada, por serem o grupo de pessoas "em maior risco de doença grave".
"Os bebés são vacinados no Centro de Saúde. Os pais podem ligar para agendar a vacinação ou até já pode estar prevista no Programa Nacional de Vacinação. Durante os meses que decorrerá a campanha, os profissionais de saúde também ligarão aos pais das crianças elegíveis para recomendar a vacinação, como fazem habitualmente", acrescenta André Peralta Santos.