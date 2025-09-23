DGS quer vacinar contra a gripe entre 10 mil a 15 mil crianças até aos dois anos

Vacinar contra a gripe entre 10 mil a 15 mil crianças até aos dois anos - o objetivo da Direção-Geral da Saúde (DGS) no dia em que arranca a campanha sazonal de vacinação.

A vacina contra a gripe é gratuita para bebés a partir do meio ano e até aos 23 meses.

No total, a DGS espera ter cerca de quatro milhões vacinados até ao Natal - dois milhões e meio de pessoas vacinadas contra a gripe, e Um milhão e meio para a Covid-19 - em linha com campanha anterior.

À Renascença, o sub-diretor-geral da Saúde, André Peralta Santos, sublinha que as vacinas são seguras e que os portugueses, em geral, confiam na vacinação, apesar da "hesitação vacinal ser um fenómeno em toda a Europa". Mesmo assim, o sub-diretor geral da saúde admite um aumento da hesitação quanto à imunização contra a Covid-19.

O especialista aponta, igualmente, que a vacinação do bebé e da criança "é, felizmente, um fenómeno residual".