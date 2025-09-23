Dois bombeiros feridos em incêndio numa lavandaria industrial de Amares

23 set, 2025 - 04:00 • Lusa
Um incêndio numa lavandaria industrial em Rendufe, no concelho de Amares, fez dois feridos leves, disse à Lusa fontes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)
O comando sub-regional da ANEPC do Cávado indicou que os feridos ligeiros do incêndio no distrito de Braga são bombeiros.
O alerta foi dado às 22h50 de segunda-feira, disse a mesma fonte, sem adiantar mais informações sobre o incêndio.
Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 0h20 estavam mobilizados para este fogo 56 operacionais, que contavam com o apoio de 19 viaturas.