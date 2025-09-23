Faculdade de Medicina do Porto assume "lapso" ao pôr "homologado" em vez de "retificado"

O diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) assumiu esta terça-feira que houve um "lapso" do vogal do Conselho Executivo que colocou a palavra "homologado" em vez de "retificado" sobre o concurso especial ao curso de Medicina.

"Se os processos estão errados é queixarem-se à Reitoria da Universidade do Porto, porque nos processos não houve alteração recente nenhuma. Há apenas de facto aqui um lapso. Há sim senhor. O meu vogal, o mestre Hélio Alves, talvez fruto da sua ingenuidade, da sua boa-fé, enfim e da sua inexperiência, em vez de pôr a palavra "retificado", pôs a palavra "homologado". Enganou-se. Enganou-se valha-nos Deus", declarou o diretor da FMUP, Altamiro da Costa Pereira, durante uma audição na comissão parlamentar de Educação e Ciência que está a decorrer esta tarde na Assembleia da República.

"É um homem que tem trabalhado de forma extraordinária", acrescentou Altamiro da Costa Pereira sobre Hélio Alves, vogal do Conselho Executivo na FMUP.

O diretor da FMUP defendeu que o processo dos 30 candidatos ao curso de Medicina na U. Porto foi conduzido "de boa-fé" e lamentou que o reitor da Universidade não queira resolver um "problema que foi criado pela não homologação do ato legal na FMUP".

Altamiro da Costa Pereira refutou também hoje na audição que tenham existido "atas" ou "assinaturas falsificadas" neste caso.

O reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, disse também hoje que enviou documentos para o Ministério Público, por ter descoberto atas e assinaturas alegadamente falsificadas na FMUP.