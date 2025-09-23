Menu
Gripe e Covid-19. Associação Nacional de Farmácias garante vacinas para todos

23 set, 2025 - 10:09 • Ana Fernandes Silva

Associação Nacional de Farmácias reconhece "algum cansaço da população" em relação à campanha sazonal de vacinação, mas alerta que "esse cansaço não pode desmobilizar".

A+ / A-

"Tranqulidade" é a palavra de ordem, esta terça-feira, no arranque da campanha de vacinação contra a gripe e a covid-19. Em entrevista à Renascença, Teresa Almeida, dirigente da Associação Nacional de Farmácias (ANF), assegura que não haverá escassez de stock.

"Não está previsto que haja nenhuma escassez de vacinas, portanto podemos ter toda a tranquilidade e as pessoas dirigirem-se às suas farmácias e agendarem de forma tranquila", garante.

Teresa Almeida explica de que forma podem ser feitos os agendamentos para a administração das vacinas: "Vamos ter farmácias com agendamento eletrónico na plataforma das farmácias portuguesas, temos farmácias que fazem agendamento telefónico, e temos farmácias que fazem agendamento presencial."

A ANF reconhece "algum cansaço da população" em relação à campanha sazonal de vacinação, mas alerta que "esse cansaço não pode desmobilizar".

"A Covid foi pesada, as pessoas acham que o problema já passou e a mensagem a passar é que os vírus mudam todos os anos e as vacinas também, assim como temos que nos vacinar para a gripe todos os anos, para a Covid também", alerta Teresa Almdeida.

A dirigente espera que a campanha de vacinação decorra sem constrangimentos, em linha com o que tem sido nos ultimos anos.

A partir desta terça-feira e até abril, 2.500 farmácias de todo o país começam a vacinar contra a gripe e a covid-19.

