"Houve ameaças físicas a mim e à minha família", denuncia reitor da Universidade do Porto

O reitor da Universidade do Porto denunciou esta terça-feira, na Comissão de Educação e Ciência na Assembleia da República, que recebeu ameaças físicas contra si e contra a família no âmbito do caso dos 30 candidatos ao curso de Medicina. "Não houve só pressões. Houve ameaças físicas a mim e à minha família, que me vão fazer a folha. Chegou a este nível de mafiosice. Não estou a falar do ministro [da Educação]. Nunca mencionei o ministro", declarou o reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, durante a audição com caráter de urgência que está a decorrer esta tarde.

Estas ameaças aconteceram antes da publicação de uma notícia em 5 de setembro pelo Expresso, em que António de Sousa Pereira disse ter recebido pressões de várias pessoas para deixar entrar na Faculdade de Medicina 30 candidatos que não tinham obtido a classificação mínima - 14 valores.

O reitor referiu durante as declarações à comissão parlamentar que recebeu "telefonemas insistentes de uma senhora que se dizia advogada dos estudantes". "Eu recebi telefonemas de mães que estavam à beira do suicídio. Eu não consigo identificar telefonemas anónimos, mas eu tenho cartas de alegados escritórios de advogados", declarou. O reitor acrescentou que a sua vida "tranquilizou muito" depois da notícia do Expresso: "A minha qualidade de vida melhorou muito". O reitor contou ainda que "a cereja em cima do bolo" nesta polémica na Universidade do Porto aconteceu na semana passada quando uma "senhora professora" da comissão de seleção do concurso especial ao curso de Medicina da Universidade do Porto, que disse que não participou nas atas da Comissão Científica da Faculdade de Medicina, nem as assinou. O reitor revelou que essa informação foi enviada ao diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). Segundo o reitor este caso "passou a ser um crime de falsificação de documentos".