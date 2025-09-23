Incêndio Aljezur mantém-se com uma frente ativa no concelho de Lagos

O incêndio iniciado em Aljezur que lavra há vários dias mantém, a meio da manhã desta terça-feira, uma frente ativa no concelho de Lagos, com os operacionais a empenharem meios para tentar aproveitar a melhoria das condições meteorológicas.

"O incêndio mantém-se ativo, neste momento temos uma frente ativa ainda. Relativamente ao combate durante a noite, foi uma noite muito trabalhosa para os operacionais", explicou esta manhã à Renascença Ruanda Jesus, técnica de comunicação do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve.

Durante a noite, houve "várias reativações na zona em que o incêndio estava mais ativo", que foram combatidas pelas forças terrestres e pela maquinaria que se encontrava no terreno. E por esta altura, está a verificar-se uma reposição de meios, "uma vez que já temos os meios aéreos também em trabalho".

Não houve, durante a madrugada, necessidade de proceder a mais evacuações, nem se registaram mais feridos.

"No total temos 11 vítimas, não feridos, 11 vítimas, porque só duas pessoas é que foram transportadas para as unidades hospitalares. Todas as outras foram só assistidas com pequenas situações ligeiras, provocadas pelo fumo", avança Ruanda Jesus.

Nenhuma destas vítimas é ferido grave, e como adianta a Proteção Civil, "os deslocados às unidades hospitalares foram apenas duas pessoas, uma por uma crise de hipertensão e outra porque estava com vómitos".

Destas 11 vítimas, oito são agentes de proteção civil e três são civis.

O combate às chamas prossegue, com a expectativa que "durante o dia e com as condições meteorológicas se consiga uma evolução mais favorável".