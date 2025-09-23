Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em Aljezur. Combate ao fogo evolui favoravelmente

23 set, 2025 - 06:40

O incêndio mantém uma frente ativa. Há 11 feridos leves a registar. Não existem para já casas ameaçadas pelas chamas.

A+ / A-

O combate ao incêndio que deflagrou no domingo em Aljezur, no Algarve, está a evoluir favoravelmente, não existindo já "ameaças sobre qualquer aglomerado populacional", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

"Estamos a combater, conseguimos colocar algum trabalho, máquinas de rasto e equipas apeadas, com o arrefecimento da temperatura e os trabalhos estão a evoluir bem, já não há ameaças sobre qualquer aglomerado populacional e nenhuma casa em perigo, mas amanhã prevê-se novamente vento e a situação pode voltar a tornar-se mais difícil", disse a mesma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Algarve.

O incêndio mantém uma frente ativa no concelho de Lagos, com os operacionais a empenharem meios para tentar aproveitar a melhoria das condições meteorológicas. Num balanço pelas 23:10 de segunda-feira, uma fonte do CDOS do Algarve referiu que o incêndio já provocou 11 feridos leves, oito operacionais e três civis. No balanço anterior, no "briefing" realizado pela Proteção Civil durante a manhã, registavam-se nove feridos ligeiros.

O incêndio também não afetou mais casas, além de uma segunda habitação que tinha sido atingida e previamente contabilizada, no concelho de Aljezur, apesar das projeções a grande distância que se verificaram durante a tarde de segunda-feira e que obrigaram o dispositivo a adaptar-se para evitar que as chamas progredissem, segundo um balanço ao início da noite.

A área afetada é composta por mato, mas há também zonas de pinhal, de eucaliptal e sobreiros.

De acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 04:11 combatiam as chamas 591 operacionais, apoiados por 206 viaturas.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 15:20 de domingo, na localidade da Bordeira, concelho de Aljezur, distrito de Faro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano