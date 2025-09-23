Incêndio na Academia Almadense atinge sala de espetáculos

23 set, 2025 - 16:19 • Alexandre Abrantes Neves
Um incêndio deflagrou esta tarde na Academa Almadense, confirmou esta terça-feira à Renascença fonte do Comando Sub-regional da Península da Setúbal da Proteção Civil.
O alerta foi dado às 15h06 e, de imediato, foram enviados meios para o local, que conseguiram dominar o fogo rapidamente. As chamas começaram na cobertura do edifício e alastraram à sala de espetáculos. Não houve registo de feridos. No local, pelas 16h00, permaneciam cerca de duas dezenas de operacionais e oito viaturas em trabalhos de rescaldo.
A Academia Almadense é um espaço histórico na cidade de Almada, construído em 1895 para acolher uma sociedade filarmónica e que, até aos dias de hoje, se tornou num dos principais locais a dinamizar atividades culturais no concelho.