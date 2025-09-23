Menu
  • Noticiário das 14h
  • 23 set, 2025
Saúde

Infarmed rejeita qualquer relação entre uso de paracetamol por grávidas e autismo

23 set, 2025 - 13:24 • Lusa

Infarmed informou que o uso de paracetamol durante a gravidez se mantém inalterado, insistindo na falta de evidências que justifiquem mudanças nas recomendações.

A+ / A-

O Infarmed esclareceu esta terça-feira que não existe relação entre o uso de paracetamol por grávidas e malformações no feto ou nos recém-nascidos, depois de o Presidente norte-americano ter sugerido uma ligação entre este analgésico e o aumento do autismo.

Na quinta-feira, Donald Trump sugeriu, sem apresentar provas científicas, que o aumento do autismo no país pode ter como causa o uso do analgésico paracetamol em grávidas e a vacinação.

Ladeado por Robert F. Kennedy Jr., secretário da Saúde e um dos rostos do movimento antivacinas no país, Trump sugeriu a imposição de limites ao uso de paracetamol - mais conhecido nos Estados Unidos pela marca Tylenol - durante a gravidez, citando o medicamento como uma possível causa do autismo, apesar de esta ligação causal ter sido investigada e não estar comprovada.

Agora, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) informou que o uso de paracetamol durante a gravidez se mantém inalterado, insistindo na falta de evidências que justifiquem mudanças nas recomendações relativas ao uso daquele analgésico na União Europeia.

Diz que, em 2019, a Agência Europeia do Medicamento ( EMA) reviu os estudos disponíveis que investigaram o neurodesenvolvimento de crianças expostas ao paracetamol "in utero", concluindo que "os resultados eram inconclusivos" e que "não foi possível estabelecer uma ligação com perturbações do neurodesenvolvimento".

"Uma grande quantidade de dados provenientes de mulheres grávidas que utilizaram este medicamento durante a gestação indica que não existe risco de malformações no feto em desenvolvimento nem nos recém-nascidos", refere.

O Infarmed sublinha que, quando necessário, o paracetamol pode ser utilizado durante a gravidez e explica: "Tal como acontece com qualquer medicamento para tratamento agudo, deve ser usado na menor dose eficaz, pelo período mais curto possível e com a menor frequência necessária".

Aconselha ainda as mulheres grávidas a falarem com o seu profissional de saúde se tiverem dúvidas relativamente a qualquer medicamento durante a gravidez.

A EMA e as autoridades nacionais competentes na UE "continuarão a monitorizar a segurança dos medicamentos que contêm paracetamol e a avaliar rapidamente quaisquer novos dados que surjam", refere a nota, acrescentando que serão tomadas medidas regulamentares "sempre que se justifique", de forma a proteger a saúde pública.

Na segunda-feira, Trump disse que o paracetamol está "possivelmente associado a um risco muito maior de autismo" aconselhando as mulheres a não o tomarem durante a gravidez, mas não apresentou qualquer prova científica.

Em alternativa, apresentou rumores de que "praticamente não há autismo" em Cuba porque o país não tem condições para comprar Tylenol, a marca mais popular de paracetamol. .

Os especialistas têm afirmado que o aumento de casos nos Estados Unidos se deve sobretudo a uma nova definição para a perturbação, que passa a incluir casos ligeiros num "espetro" e diagnósticos mais precisos, e que não existe uma causa única.

