IPMA. Ciclone tropical Gabrielle pode atingir o continente a partir da tarde de sábado

O ciclone tropical Gabrielle poderá deslocar-se em direção ao continente, a partir da tarde de sábado, após a sua passagem pelo arquipélago dos Açores, indicou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado do IPMA, com base na previsão disponibilizada pelo modelo ECMWF (Centro Europeu), utilizado nas previsões do instituto português, "no caso de esta situação se verificar, este ciclone tropical irá aproximar-se da costa portuguesa na categoria de depressão pós-tropical a partir da tarde do dia 27 de setembro".

O ciclone encontrava-se hoje no oceano Atlântico. Em comunicado, o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA avançou que às 09:00 locais (10:00 em Lisboa) o Gabrielle estava "a aproximadamente 2.640 quilómetros a oés-sudoeste do Grupo Ocidental dos Açores", deslocando-se para nordeste.

De acordo com os dados disponibilizados pelo modelo do Centro Europeu, preveem-se períodos de chuva a partir da tarde de sábado no continente "e um aumento da intensidade do vento nas terras altas e no litoral oeste, o que originará um aumento da agitação marítima", adiantou o IPMA.

No entanto, o instituto referiu que "tendo em conta a distância geográfica e temporal a que o ciclone ainda se encontra, permanece alguma incerteza relativamente à sua trajetória e respetiva intensidade", podendo originar alterações na previsão atualmente disponível.

O IPMA deverá atualizar a informação na tarde de quarta-feira.

Segundo o centro de vigilância dos Açores, o Gabrielle está atualmente classificado como furacão de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

No entanto, é esperado que "nos próximos dias, à medida que se aproxima do arquipélago dos Açores, vá perdendo intensidade, atingindo a região com ventos de força de tempestade tropical ou furacão de categoria 1", referiu a meteorologista Rita Mota.

A mais recente atualização das previsões aponta que o centro do ciclone deverá passar entre os grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) na sexta-feira.

Assim, a partir da madrugada de sexta-feira deverá ocorrer precipitação em todas as ilhas, podendo ser forte nos grupos Ocidental e Central. .

O vento deverá intensificar-se, com rajadas que poderão variar entre os 130 e os 150 quilómetros por hora (de sudoeste, rodando para noroeste). .

Quanto à agitação marítima, deverá igualmente aumentar, com ondas de oito a 10 metros de altura significativa e altura máxima na ordem dos 14 a 18 metros (de sudoeste, passando a noroeste), segundo o IPMA.

Horta elabora plano de ação preventivo para passagem do ciclone tropical Gabrielle

A Câmara Municipal da Horta, nos Açores, reuniu hoje a Comissão Municipal de Proteção Civil para elaborar um "plano de ação preventivo" para a passagem do ciclone tropical Gabrielle pela ilha do Faial.

Citado num comunicado da autarquia, o seu presidente, Carlos Ferreira, referiu que a reunião teve como objetivo planear a atuação e preparar "as intervenções que possam ser necessárias" realizar no terreno.

Ficou agendada nova reunião para quinta-feira, "com o objetivo de atualizar a situação e reavaliar as medidas preventivas em função da evolução do ciclone", adiantou o município.

Na reunião participaram representantes da Câmara, das 13 Juntas de Freguesia do concelho, do corpo de bombeiros do Faial, da PSP, da GNR, da Capitania da Horta, do Hospital da Horta, da Unidade de Saúde da Ilha do Faial, da Delegação de Saúde de Ilha, do Instituto de Segurança Social dos Açores - Divisão de Ação Social do Faial, do Serviço Florestal do Faial, do Serviço de Desenvolvimento Agrário do Faial, dos Serviços do Ambiente do Faial, da Delegação das Obras Públicas, da empresa pública Portos dos Açores, da SAAGA - Sociedade Açoreana de Armazenagem Gás e do Aeroporto da Horta.

A Comissão Municipal de Proteção Civil "assegura a articulação entre todas as entidades e instituições fundamentais às operações de proteção, socorro, emergência e assistência, garantindo a mobilização de meios em caso de necessidade", referiu.

Município da Madalena adota medidas preventivas devido a ciclone tropical Gabrielle

A Câmara Municipal da Madalena, na ilha do Pico, nos Açores, anunciou hoje que está a tomar medidas preventivas para minimizar os eventuais efeitos do ciclone tropical Gabrielle, que deverá atingir a região esta semana.

A autarquia adiantou em comunicado que, "perante o expectável agravamento das condições meteorológicas", está a limpar sumidouros, a reforçar a fixação dos contentores de resíduos sólidos urbanos e a proceder à recolha de palcos e de outros objetos soltos, em particular nas zonas balneares, "que possam ser arrastados, constituindo risco para pessoas e bens".

O município, que antecipou para hoje e quarta-feira a "recolha de monos e monstros" em todas as freguesias do concelho, pede à população que não deposite resíduos fora dos contentores, para "garantir a segurança de todos".

"Com uma previsão de rajadas de vento até 150 km/h [quilómetros por hora], precipitação e agitação marítima intensas, a autarquia reforçou as equipas operacionais dos serviços municipais de higiene urbana e saneamento, apelando à população que não coloque monos no espaço público", lê-se na nota.

A presidente da Câmara Municipal da Madalena, Catarina Manito, citada no comunicado, referiu que "a deposição de resíduos, sobretudo os de maior volume, na via pública, pode, perante as condições atmosféricas adversas esperadas, colocar em risco pessoas e bens".

"Apelo aos nossos munícipes que zelem pela sua segurança e pela dos outros. Não coloquem estes resíduos na rua. Resguardem-se, adotem medidas de autoproteção e sigam os conselhos da proteção civil. Estamos no terreno para garantir a vossa segurança", afirmou a autarca e responsável máxima pela proteção civil municipal.