Um arguido no caso de indemnização a antiga administradora da TAP

23 set, 2025 - 18:19 • Liliana Monteiro , Ricardo Vieira

Foram realizadas buscas nas instalações da companhia aérea e num escritório de advogados.

A+ / A-

Uma pessoa foi constituída arguida no caso da indemnização paga à antiga administradora da TAP Alexandra Reis, apurou a Renascença junto de fonte ligado ao processo.

O arguido trabalha numa sociedade de advogados de Lisboa, que esta terça-feira foi alvo de buscas das autoridades.

Foram também realizadas buscas em instalações da companhia aérea TAP e feitas "pesquisas em equipamentos informáticos da secretaria-geral do Governo", adiantou anteriormente o Ministério Público.

Em causa está a suspeita da prática de crimes de administração danosa, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, participação económica em negócio e abuso de poder.

TAP alvo de buscas por causa de indemnização a antiga administradora

Economia

TAP alvo de buscas por causa de indemnização a antiga administradora

As buscas abrangem ainda um escritório de advogado(...)

Segundo a SIC Notícias, a Polícia Judiciária terá pedido ao Governo acesso ao conteúdo de emails de Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes, no âmbito das buscas na TAP relacionadas com a indemnização paga à ex-administradora Alexandra Reis.

Pedro Nuno Santos era ministro das Infraestruturas, com a tutela da TAP, à data do pagamento dos cerca de 500 mil euros. Hugo Mendes era o secretário de Estado.

Contactado pela Renascença, Pedro Nuno Santos não quis comentar estas diligências.

Por seu lado, a TAP garante que colabora com as autoridades em todas as investigações e rejeitou comentar processos judiciais, após o Ministério Público ter anunciado busca.

“A TAP não comenta processos judiciais e colabora sempre com as autoridades em todas e quaisquer investigações”, reagiu a companhia aérea, em resposta escrita enviada à Lusa.

