Assaltadas duas IPSS em Castelo de Paiva esta madrugada

Duas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, foram assaltadas hoje de madrugada, informou a GNR.

Segundo a mesma fonte, os assaltos ocorreram no Centro Social do Couto Mineiro do Pejão (CSCMP) e no Centro Social de Santa Maria de Sardoura, que distam cerca de 10 quilómetros um do outro.

Em declarações à Lusa, o tesoureiro do CSCMP, Manuel Machado, disse que os suspeitos entraram por uma janela lateral, que estaria mal fechada, e conseguiram aceder à zona da secretaria.

Segundo o mesmo responsável, foi levado um pequeno cofre que continha no interior o dinheiro das mensalidades do jardim de infância, totalizando cerca de 1.600 euros.

"Eles abriram as gavetas todas e os armários. Começaram a mexer naquilo e detetaram o cofre, que estava dentro de uma caixa de envelopes", disse Manuel Machado.

O caso foi reportado à GNR, que já esteve no local a recolher elementos.

Manuel Machado disse que este assalto veio agravar ainda mais a situação da instituição que já estava a atravessar graves dificuldades financeiras, acumulando dividas à Segurança Social, à banca, aos fornecedores e aos 74 funcionários, que têm quase três meses de salários em atraso.

"Estou aqui a tentar ver quanto é que consigo pagar de julho e não temos dinheiro para pagar a totalidade. Provavelmente, só vamos poder pagar 50%, se conseguirmos", disse o responsável da instituição, que conta com as valências de creche, pré-escolar, CATL, serviço de apoio domiciliário e lar.