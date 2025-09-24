Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Assaltadas duas IPSS em Castelo de Paiva esta madrugada

24 set, 2025 - 13:22 • Lusa

O caso foi reportado à GNR, que já esteve no local a recolher elementos.

A+ / A-

Duas instituições particulares de solidariedade social (IPSS) em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, foram assaltadas hoje de madrugada, informou a GNR.

Segundo a mesma fonte, os assaltos ocorreram no Centro Social do Couto Mineiro do Pejão (CSCMP) e no Centro Social de Santa Maria de Sardoura, que distam cerca de 10 quilómetros um do outro.

Em declarações à Lusa, o tesoureiro do CSCMP, Manuel Machado, disse que os suspeitos entraram por uma janela lateral, que estaria mal fechada, e conseguiram aceder à zona da secretaria.

Segundo o mesmo responsável, foi levado um pequeno cofre que continha no interior o dinheiro das mensalidades do jardim de infância, totalizando cerca de 1.600 euros.

"Eles abriram as gavetas todas e os armários. Começaram a mexer naquilo e detetaram o cofre, que estava dentro de uma caixa de envelopes", disse Manuel Machado.

O caso foi reportado à GNR, que já esteve no local a recolher elementos.

Manuel Machado disse que este assalto veio agravar ainda mais a situação da instituição que já estava a atravessar graves dificuldades financeiras, acumulando dividas à Segurança Social, à banca, aos fornecedores e aos 74 funcionários, que têm quase três meses de salários em atraso.

"Estou aqui a tentar ver quanto é que consigo pagar de julho e não temos dinheiro para pagar a totalidade. Provavelmente, só vamos poder pagar 50%, se conseguirmos", disse o responsável da instituição, que conta com as valências de creche, pré-escolar, CATL, serviço de apoio domiciliário e lar.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano