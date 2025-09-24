Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online

Aumento das autoexclusões nos jogos online "é positivo"

24 set, 2025 - 10:03 • Ana Fernandes Silva

Há mais de 366 mil pedidos de autoexclusão, sendo que a maioria é por tempo indeterminado e com cancelamento de registo.

A+ / A-

Os pedidos de autoexclusão nos jogos online já ultrapassaram os 326 mil. De acordo com dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, divulgados esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias, a maioria dos pedidos são por tempo indeterminado e com cancelamento de registo.

O presidente da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO), Ricardo Domingues, este aumento de autoexcluídos pode ser "positivo".

"Se as pessoas se sentem descontroladas ou não querem gastar mais dinheiro porque acham que já gastaram dinheiro a mais este mês, vão-se auto-excluir. Portanto, é positivo que estas ferramentas que estão lá para ajudar os consumidores sejam utilizadas", diz à Renascença.

"Vai sempre haver pessoas que vão utilizar a auto-exclusão, ela está lá para isso", embora "possa ser sempre revogada".

O dirigente da APAJO diz ainda que número de autoexclusões por norma "aumentam proporcionalmente", mas "o número trimestre-trimestre tem-se mantido estável".

Em Portugal são gastos, por dia, cerca de três milhões de euros em apostas online.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano