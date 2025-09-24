Aumento das autoexclusões nos jogos online "é positivo"

Os pedidos de autoexclusão nos jogos online já ultrapassaram os 326 mil. De acordo com dados do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, divulgados esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias, a maioria dos pedidos são por tempo indeterminado e com cancelamento de registo.

O presidente da Associação Portuguesa de Apostas e Jogos Online (APAJO), Ricardo Domingues, este aumento de autoexcluídos pode ser "positivo".

"Se as pessoas se sentem descontroladas ou não querem gastar mais dinheiro porque acham que já gastaram dinheiro a mais este mês, vão-se auto-excluir. Portanto, é positivo que estas ferramentas que estão lá para ajudar os consumidores sejam utilizadas", diz à Renascença.

"Vai sempre haver pessoas que vão utilizar a auto-exclusão, ela está lá para isso", embora "possa ser sempre revogada".

O dirigente da APAJO diz ainda que número de autoexclusões por norma "aumentam proporcionalmente", mas "o número trimestre-trimestre tem-se mantido estável".

Em Portugal são gastos, por dia, cerca de três milhões de euros em apostas online.

