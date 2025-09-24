Menu
  • 25 set, 2025
Autoridade Marítima Nacional recusa entrada de veleiro russo

24 set, 2025 - 23:55 • Redação

Portugal recusa a entrada do veleiro TS Shtandart, com bandeira das Ilhas Cook, devido a sanções da União Europeia.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) está a acompanhar desde o dia 21 de setembro o veleiro TS Shtandart, embarcação construída na Rússia em 1999, que navega com bandeira das Ilhas Cook ao largo da costa portuguesa.

De acordo com o Regulamento (UE) 2022/576, Portugal está impedido de permitir o acesso da embarcação a portos nacionais, como medida de sanção à Rússia pelas suas ações na Ucrânia.

A AMN já indeferiu pedidos de entrada nos portos do Douro e de Cascais, este último no dia 22 de setembro, após verificar que o veleiro não apresentava avarias nem colocava em risco a tripulação.

A bordo do TS Shtandart seguem 22 pessoas de várias nacionalidades, incluindo cidadãos de países terceiros. A embarcação navegava anteriormente com bandeira russa, tendo alterado o registo para as Ilhas Cook em junho de 2024, o que não impede a aplicação das restrições europeias.

No contexto da monitorização, o Comando Local da Polícia Marítima de Lagos intercetou ontem uma embarcação semirrígida a 3,4 milhas náuticas da costa, com cinco pessoas e várias bagagens a bordo.

Os ocupantes alegadamente pretendiam alcançar o veleiro, mas a embarcação foi considerada insegura e encaminhada para o porto da Baleeira, em Sagres.

“A embarcação não apresentava qualquer registo, pavilhão ou documentação”, tendo o responsável apresentado versões contraditórias quanto ao destino e finalidade da viagem, segundo as autoridades.

