Autoridades investigam origem de fogo que destruiu dois carros em Évora

As autoridades estão a investigar a origem de um incêndio que eclodiu, esta quarta-feira de madrugada, num ecoponto e se propagou a três automóveis, destruindo totalmente dois deles, revelaram fontes da Polícia e da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 01h58, ocorreu na Rua Romão Ramalho, em pleno centro histórico da cidade.

Segundo a mesma fonte, as chamas, além do ecoponto e dos três automóveis, também provocaram danos na estrutura do edifício do Colégio Luís António Verney, da Universidade de Évora.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Évora da PSP realçou que o incêndio terá começado num ecoponto e propagado aos três automóveis que estavam estacionados junto ao contentor de resíduos.

Dois dos carros "ficaram completamente destruídos" e um outro ficou com pequenos danos, precisou.

O combate às chamas mobilizou os bombeiros de Évora e a PSP, com um total de 12 operacionais, apoiados por quatro veículos.