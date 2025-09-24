Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Autoridades investigam origem de fogo que destruiu dois carros em Évora

24 set, 2025 - 13:25 • Lusa

Fogo ocorreu na Rua Romão Ramalho, em pleno centro histórico da cidade.

A+ / A-

As autoridades estão a investigar a origem de um incêndio que eclodiu, esta quarta-feira de madrugada, num ecoponto e se propagou a três automóveis, destruindo totalmente dois deles, revelaram fontes da Polícia e da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o fogo, para o qual foi dado o alerta às 01h58, ocorreu na Rua Romão Ramalho, em pleno centro histórico da cidade.

Segundo a mesma fonte, as chamas, além do ecoponto e dos três automóveis, também provocaram danos na estrutura do edifício do Colégio Luís António Verney, da Universidade de Évora.

Contactada pela Lusa, uma fonte do Comando Distrital de Évora da PSP realçou que o incêndio terá começado num ecoponto e propagado aos três automóveis que estavam estacionados junto ao contentor de resíduos.

Dois dos carros "ficaram completamente destruídos" e um outro ficou com pequenos danos, precisou.

O combate às chamas mobilizou os bombeiros de Évora e a PSP, com um total de 12 operacionais, apoiados por quatro veículos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano