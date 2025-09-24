Menu
  • Noticiário das 21h
  • 24 set, 2025
Casos de legionella no Porto "sem evidência, à data, de fontes comuns de exposição"

24 set, 2025 - 20:17 • Rita Vila Real e Ricardo Vieira

Autoridades de saúde continuam a investigar. Cinco pessoas estão internadas em situação clínica estável, mas um dos doentes está em unidade de cuidados intensivos.

As autoridades de saúde continuam a investigar, mas até não encontraram ligação entre as seis pessoas internadas com legionella em hospitais da região do Porto, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Os casos encontram-se em investigação, sem evidência, à data, de relação laboral entre si ou fontes comuns de exposição”, informa a DGS, em resposta à Renascença.

Cinco doentes estão internados no Hospital São João e outro foi transferido para o Hospital de Santo Tirso.

“Todos os casos são residentes na Área Metropolitana do Porto, com idades compreendidas entre os 40-75 anos”, indica a DGS.

O que é a legionella? Como se transmite? Perguntas e respostas sobre a bactéria que mata em Portugal
A maioria dos casos apresenta uma situação clínica estável, mas um dos doentes está internado em unidade de cuidados intensivos.

“A DGS e a rede de Autoridades de Saúde, em colaboração com os demais parceiros, estão a acompanhar a situação e a desenvolver as diligências necessárias para a investigação epidemiológica e intervenção em saúde pública, de acordo com as normas e orientações da DGS”, sublinha a Direção-Geral da Saúde.

A legionella é uma bactéria que pode causar a doença dos legionários, uma forma de pneumonia que, embora potencialmente grave, é tratável, especialmente quando diagnosticada precocemente.

A transmissão não ocorre de pessoa para pessoa.

