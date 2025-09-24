Menu
CGTP convoca marcha nacional para 8 de novembro contra pacote laboral

24 set, 2025 - 18:45 • Lusa

O objetivo é dar "uma mensagem clara ao Governo" para que reverta "a sua posição relativamente ao pacote laboral".

A CGTP convocou para 08 de novembro uma marcha nacional, em Lisboa, contra o anteprojeto do Governo de revisão da legislação laboral e admite avançar com uma greve geral "num futuro próximo", anunciou o secretário-geral da central sindical.

O objetivo é dar "uma mensagem clara ao Governo" para que reverta "a sua posição relativamente ao pacote laboral", afirmou o secretário-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP), Tiago Oliveira, em conferência de imprensa, em Lisboa.

Esta iniciativa enquadra-se num conjunto de ações que a central sindical vai levar a cabo para intensificar as formas de luta contra o anteprojeto do Governo, após a manifestação de sábado em Lisboa e no Porto.

