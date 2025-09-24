Ciclone Gabrielle deve atingir os Açores a partir de quinta-feira

Os primeiros efeitos do ciclone tropical Gabrielle devem começar a sentir-se nos Açores a partir do final do dia de quinta-feira, sendo esperado que atinja a região com força de furacão de Categoria 1, foi esta quarta-feira anunciado.

O Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou hoje que às 09h00 locais (10h00 em Lisboa), o ciclone tropical Gabrielle localizava-se a aproximadamente 2.190 quilómetros a oeste (W) do grupo Ocidental dos Açores, deslocando-se para és-nordeste a uma velocidade de 41 quilómetros por hora.

Segundo a meteorologista Rita Mota, da delegação dos Açores do IPMA, "neste momento, o ciclone Gabrielle é classificado como um furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson" (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

"Os primeiros efeitos deverão começar a sentir-se no arquipélago a partir do final do dia de quinta-feira. Espera-se que, à medida que se aproxima dos Açores, o Gabrielle perca gradualmente intensidade, atingindo a região com força de furacão de categoria 1", indicou.

O IPMA adianta que se mantém a previsão de que "o centro do ciclone deverá passar entre os grupos Ocidental e Central, mais próximo das ilhas do grupo Central".

Tendo em conta a informação meteorológica disponível até agora, são esperadas condições meteorológicas adversas em especial nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), indica o IPMA.

No grupo Ocidental, as previsões apontam para precipitação forte, vento com rajadas até 150 quilómetros por hora de sul a rodar para norte, agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

No grupo Central, poderá ocorrer precipitação por vezes forte, o vento com rajadas que poderão atingir os 200 quilómetros de sul a rodar para noroeste, e a agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

O IPMA adianta ainda que o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) "deverá ser o menos afetado, sendo esperada precipitação por vezes forte, vento a soprar com rajadas até 90 quilómetros por hora e a ondulação a variar entre os seis a sete metros de altura significativa".

As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho devido a precipitação forte, agitação marítima e vento, em vigor a partir da noite de quinta-feira, devido à aproximação do ciclone.

Nas ilhas Flores e Corvo o aviso vermelho para precipitação forte vigora entre as 21h00 de quinta-feira (22h00 de Lisboa) e as 06h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda um aviso vermelho para agitação marítima, para o período entre as 00h00 e as 09h00 de sexta-feira, com ondas de sudoeste, passando a norte, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

Quanto ao aviso vermelho relativo ao vento para estas duas ilhas, vigora das 00h00 às 06h00 de sexta-feira, soprando este de leste, rodando para norte.

Nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, que constituem o grupo Central, há um aviso vermelho para vento (com direção de sul, rodando para noroeste) que vigora das 00h00 às 09h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda para o mesmo grupo um aviso vermelho, válido entre 03h00 e as 12h00 de sexta-feira, relativo à agitação marítima, com ondas de sudoeste, passando a noroeste, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.