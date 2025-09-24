Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Ciclone Gabrielle deve atingir os Açores a partir de quinta-feira

24 set, 2025 - 13:36 • Lusa

É esperado que atinja a região com força de furacão de Categoria 1, foi anunciado pelo IPMA.

A+ / A-

Os primeiros efeitos do ciclone tropical Gabrielle devem começar a sentir-se nos Açores a partir do final do dia de quinta-feira, sendo esperado que atinja a região com força de furacão de Categoria 1, foi esta quarta-feira anunciado.

O Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou hoje que às 09h00 locais (10h00 em Lisboa), o ciclone tropical Gabrielle localizava-se a aproximadamente 2.190 quilómetros a oeste (W) do grupo Ocidental dos Açores, deslocando-se para és-nordeste a uma velocidade de 41 quilómetros por hora.

Segundo a meteorologista Rita Mota, da delegação dos Açores do IPMA, "neste momento, o ciclone Gabrielle é classificado como um furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson" (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

"Os primeiros efeitos deverão começar a sentir-se no arquipélago a partir do final do dia de quinta-feira. Espera-se que, à medida que se aproxima dos Açores, o Gabrielle perca gradualmente intensidade, atingindo a região com força de furacão de categoria 1", indicou.

O IPMA adianta que se mantém a previsão de que "o centro do ciclone deverá passar entre os grupos Ocidental e Central, mais próximo das ilhas do grupo Central".

Tendo em conta a informação meteorológica disponível até agora, são esperadas condições meteorológicas adversas em especial nos grupos Ocidental (Flores e Corvo) e Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), indica o IPMA.

No grupo Ocidental, as previsões apontam para precipitação forte, vento com rajadas até 150 quilómetros por hora de sul a rodar para norte, agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

No grupo Central, poderá ocorrer precipitação por vezes forte, o vento com rajadas que poderão atingir os 200 quilómetros de sul a rodar para noroeste, e a agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

O IPMA adianta ainda que o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) "deverá ser o menos afetado, sendo esperada precipitação por vezes forte, vento a soprar com rajadas até 90 quilómetros por hora e a ondulação a variar entre os seis a sete metros de altura significativa".

As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho devido a precipitação forte, agitação marítima e vento, em vigor a partir da noite de quinta-feira, devido à aproximação do ciclone.

Nas ilhas Flores e Corvo o aviso vermelho para precipitação forte vigora entre as 21h00 de quinta-feira (22h00 de Lisboa) e as 06h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda um aviso vermelho para agitação marítima, para o período entre as 00h00 e as 09h00 de sexta-feira, com ondas de sudoeste, passando a norte, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

Quanto ao aviso vermelho relativo ao vento para estas duas ilhas, vigora das 00h00 às 06h00 de sexta-feira, soprando este de leste, rodando para norte.

Nas ilhas Terceira, Faial, Pico, São Jorge e Graciosa, que constituem o grupo Central, há um aviso vermelho para vento (com direção de sul, rodando para noroeste) que vigora das 00h00 às 09h00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda para o mesmo grupo um aviso vermelho, válido entre 03h00 e as 12h00 de sexta-feira, relativo à agitação marítima, com ondas de sudoeste, passando a noroeste, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano