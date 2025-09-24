Despiste de trator faz um morto no concelho de Mogadouro

24 set, 2025 - 21:11 • Lusa
Uma mulher de 73 anos morreu esta quarta-feira após um despiste de um trator agrícola na Estrada Municipal (EM-596) que liga Vilarinhos dos Galegos a Bruçó, no concelho de Mogadouro, disse à Lusa fonte dos bombeiros.
"À nossa chegada detetámos duas vítimas, uma das quais considerado ferido ligeiro e uma outra, mulher de 73 anos, em paragem cardiorrespiratória. Foram efetuadas manobras de suporte básico de vida para reverter a situação, mas sem resultados. O óbito foi decretado no local pela equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)", explicou o comandante dos bombeiros de Mogadouro, Luís Azevedo.
Segundo a mesma fonte, o ferido, um homem de 80 anos, foi transportado para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Mogadouro, no distrito de Bragança.
Os envolvidos no acidente são marido e mulher.
O alerta foi dado às 15h42.
Segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), no local estiveram 16 operacionais dos bombeiros, apoiados por seis viaturas, a que juntou a equipa médica do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com sede em Macedo de Cavaleiros.
A GNR tomou conta da ocorrência.