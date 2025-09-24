Fogos em Moimenta da Beira deixam três milhões de euros de prejuízos

Moimenta da Beira foi atingida, em agosto, por dois incêndios que queimaram 3.743 hectares e que provocaram um prejuízo na ordem dos três milhões de euros, disse esta quarta-feira à agência Lusa o presidente da Câmara.

"No fim de semana de 8 e 9, e mais no de 14 e 15 de agosto, arderam 3.743 hectares no concelho de Moimenta da Beira", disse à agência Lusa Paulo Figueiredo.

O primeiro incêndio, disse, foi todo ele no concelho de Moimenta da Beira, tanto a origem como o seu fim. Já o segundo, teve origem em Sátão e "foi por aí fora" até Sernancelhe e outros municípios.

"O maior prejuízo foi na zona verde, foi no pinho e serra, mais do que outras culturas também afetadas, como a maçã e o mirtilo. Também tivemos colmeias atingidas, mas na nossa zona a floresta foi mesmo a mais atingida", concretizou.

Moimenta da Beira não teve "qualquer habitação, empresas ou indústrias em chamas", mas, no que diz respeito "ao equipamento municipal, há algum que foi afetado" pelos fogos.

"Temos depósitos de água, o sistema de monitorização da água também, assim como instalações elétricas. A esse nível tivemos um prejuízo na ordem dos 400 mil euros", contabilizou o autarca.

No que diz respeito aos prejuízos dos agricultores, até hoje "já deram entrada cerca de 70 candidaturas para os apoios até aos 10 mil euros" e, pelos cálculos, "devem ser cerca de três milhões de euros" de prejuízos.