Furacão fecha escolas e serviços públicos em sete ilhas dos Açores

O Governo dos Açores determinou o encerramento das escolas e serviços públicos nas sete ilhas do grupo Ocidental e Central das 18h00 de quinta-feira até às 18h00 de sexta-feira, devido ao furacão Gabrielle.

"Hoje mesmo assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18h00 do dia 25 de setembro e até às 18h00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (...) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central", afirmou o líder do executivo regional, José Manuel Bolieiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O grupo Central inclui as ilhas Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge, enquanto Flores e Corvo compõem o grupo Ocidental.

As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho devido a precipitação forte, agitação marítima e vento, em vigor a partir da noite de quinta-feira, devido à aproximação do ciclone, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Numa conferência de imprensa marcada devido à aproximação da intempérie, o presidente do Governo Regional confirmou que no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) os serviços públicos vão continuar abertos.

Já o encerramento dos organismos públicos nas outras sete ilhas açorianas abrange escolas de todos os níveis de ensino, não incluindo, contudo, "serviços considerados urgentes e essenciais", como hospitais, centros de saúde ou serviços de Proteção Civil.