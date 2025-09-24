Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Furacão fecha escolas e serviços públicos em sete ilhas dos Açores

24 set, 2025 - 19:13 • Lusa

​Furacão Gabrielle pode atingir Açores com ventos até 200 km/hora e ondas de 18 metros

A+ / A-

O Governo dos Açores determinou o encerramento das escolas e serviços públicos nas sete ilhas do grupo Ocidental e Central das 18h00 de quinta-feira até às 18h00 de sexta-feira, devido ao furacão Gabrielle.

"Hoje mesmo assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18h00 do dia 25 de setembro e até às 18h00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (...) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central", afirmou o líder do executivo regional, José Manuel Bolieiro.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O grupo Central inclui as ilhas Terceira, Graciosa, Pico, Faial e São Jorge, enquanto Flores e Corvo compõem o grupo Ocidental.

As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho devido a precipitação forte, agitação marítima e vento, em vigor a partir da noite de quinta-feira, devido à aproximação do ciclone, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Numa conferência de imprensa marcada devido à aproximação da intempérie, o presidente do Governo Regional confirmou que no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) os serviços públicos vão continuar abertos.

Já o encerramento dos organismos públicos nas outras sete ilhas açorianas abrange escolas de todos os níveis de ensino, não incluindo, contudo, "serviços considerados urgentes e essenciais", como hospitais, centros de saúde ou serviços de Proteção Civil.

​Furacão Gabrielle pode atingir Açores com ventos até 200 km/hora e ondas de 18 metros

​Furacão Gabrielle pode atingir Açores com ventos até 200 km/hora e ondas de 18 metros

Governo dos Açores determinou o encerramento das e(...)

Governo apela à autoproteção

"Para todos os residentes e visitantes e para todas as ilhas: recomenda-se que cada um assegure para si as melhores medidas de autoproteção. Não sendo possível, infelizmente, evitar o furacão, é possível, no entanto, reduzir a exposição de cada um ao risco", reforçou, falando no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada.

Bolieiro apelou à população para estar atenta às comunicações oficiais, tomar medidas de precaução e seguir as orientações da Proteção Civil, adiantando que vão ser realizadas conferências de imprensa diárias para acompanhar a situação.

"Evite circular e permanecer junto à orla costeira, pois a agitação marítima é muito perigosa. Restrinja a circulação pedonal e rodoviária durante o período crítico e limite a circulação apenas ao estritamente necessário", salientou.

Neste momento, o ciclone Gabrielle é classificado como um furacão de categoria 3 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

No grupo Ocidental, as previsões apontam para precipitação forte, vento com rajadas até 150 quilómetros por hora de sul a rodar para norte, agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

No grupo Central, poderá ocorrer precipitação por vezes forte, o vento com rajadas que poderão atingir os 200 quilómetros de sul a rodar para noroeste, e a agitação marítima com ondas entre os oito a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano