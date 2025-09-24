Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

​Furacão Gabrielle pode atingir Açores com ventos até 200 km/hora e ondas de 18 metros

24 set, 2025 - 17:57 • Pedro Mesquita

Governo dos Açores determinou o encerramento das escolas e serviços públicos nas sete ilhas do grupo Ocidental e Central das 18h00 de quinta-feira até às 18h00 de sexta-feira.

A+ / A-
​Furacão Gabrielle pode atingir Açores com ventos até 200 km/hora e ondas de 18 metros

O furacão Gabrielle deverá chegar aos Açores ao final da tarde de quinta-feira, com ventos até 200 quilómetros/hora e as ondas podem chegar aos 18 metros de altura.

A informação foi avançada à Renascença por Tânia Viegas, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Açores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As ilhas do Corvo e Flores, no grupo Ocidental, serão as primeiras a sentir o impacto do furacão.

Durante a noite são esperadas rajadas de vento que podem atingir os “200 quilómetros/hora”, no grupo Central do arquipélago (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira).

No mar, o furacão Gabrielle deverá gerar ondas que podem chegar aos 18 metros de altura, indica a meteorologista Tânia Viegas, do IPMA-Açores.

Na sexta-feira, o temporal desloca-se para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, no grupo Oriental, com menos força, mas ainda assim com rajadas de 90 quilómetros/hora.

O furacão Gabrielle tem potencial de causar danos nos Açores. “A Proteção Civil está a ativar todos os seus meios, a população foi alertada, neste momento, estão reunidas todas as condições em termos de defesa da população ser feito o melhor possível”, diz à Renascença Tânia Viegas, do IPMA Açores.

Escolas e serviços públicos fechados em sete ilhas

Entretanto, o Governo dos Açores determinou o encerramento das escolas e serviços públicos nas sete ilhas do grupo Ocidental e Central das 18h00 de quinta-feira até às 18h00 de sexta-feira, devido ao ciclone tropical Gabrielle.

“Hoje mesmo assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18h00 do dia 25 de setembro e até às 18h00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (…) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central”, afirmou o líder do executivo regional, José Manuel Bolieiro.

As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho devido a precipitação forte, agitação marítima e vento, em vigor a partir da noite de quinta-feira, devido à aproximação do ciclone.

Segundo o centro de vigilância dos Açores, o Gabrielle está atualmente classificado como furacão de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

É esperado, no entanto, que, "à medida que se aproxima do arquipélago dos Açores, vá perdendo intensidade, atingindo a região com ventos de força de tempestade tropical ou furacão de categoria 1".

[notícia atualizada às 18h13]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano