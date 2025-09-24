​Furacão Gabrielle pode atingir Açores com ventos até 200 km/hora e ondas de 18 metros

O furacão Gabrielle deverá chegar aos Açores ao final da tarde de quinta-feira, com ventos até 200 quilómetros/hora e as ondas podem chegar aos 18 metros de altura.



A informação foi avançada à Renascença por Tânia Viegas, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Açores.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



As ilhas do Corvo e Flores, no grupo Ocidental, serão as primeiras a sentir o impacto do furacão.

Durante a noite são esperadas rajadas de vento que podem atingir os “200 quilómetros/hora”, no grupo Central do arquipélago (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira).

No mar, o furacão Gabrielle deverá gerar ondas que podem chegar aos 18 metros de altura, indica a meteorologista Tânia Viegas, do IPMA-Açores.

Na sexta-feira, o temporal desloca-se para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, no grupo Oriental, com menos força, mas ainda assim com rajadas de 90 quilómetros/hora.

O furacão Gabrielle tem potencial de causar danos nos Açores. “A Proteção Civil está a ativar todos os seus meios, a população foi alertada, neste momento, estão reunidas todas as condições em termos de defesa da população ser feito o melhor possível”, diz à Renascença Tânia Viegas, do IPMA Açores.

Escolas e serviços públicos fechados em sete ilhas

Entretanto, o Governo dos Açores determinou o encerramento das escolas e serviços públicos nas sete ilhas do grupo Ocidental e Central das 18h00 de quinta-feira até às 18h00 de sexta-feira, devido ao ciclone tropical Gabrielle.

“Hoje mesmo assinei um despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabrielle, a partir das 18h00 do dia 25 de setembro e até às 18h00 do dia 26 de setembro, serão encerrados (…) todos serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central”, afirmou o líder do executivo regional, José Manuel Bolieiro.

As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso vermelho devido a precipitação forte, agitação marítima e vento, em vigor a partir da noite de quinta-feira, devido à aproximação do ciclone.



Segundo o centro de vigilância dos Açores, o Gabrielle está atualmente classificado como furacão de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

É esperado, no entanto, que, "à medida que se aproxima do arquipélago dos Açores, vá perdendo intensidade, atingindo a região com ventos de força de tempestade tropical ou furacão de categoria 1".

[notícia atualizada às 18h13]