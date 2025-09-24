Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

GNR deteve 111 suspeitos de furtos em residências até agosto

24 set, 2025 - 09:10 • Lusa

Na sua área de responsabilidade territorial, a GNR registou até 31 de agosto 5.454 crimes, a maioria por furto com recurso a arrombamento, escalamento ou chaves falsas.

A+ / A-

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 111 suspeitos de furtos em residência e cinco por roubo em residência entre 01 de janeiro e 31 de agosto.

Em comunicado para divulgar o Programa “Chave Direta 2025”, a GNR adianta que Aveiro, Braga, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Santarém e Setúbal foram os distritos onde se registaram mais furtos e roubos em residências.
Na sua área de responsabilidade territorial, a GNR registou até 31 de agosto 5.454 crimes, a maioria por furto com recurso a arrombamento, escalamento ou chaves falsas.
Em 2022, a GNR registou 8.684 crimes de furto ou roubo a residências, em 2023 foram 8.213 e no ano passado 8.394.
“No que se refere aos ‘modus operandi’ mais comuns no cometimento de furtos em residências, no período diurno, os suspeitos usualmente batem à porta e, com uma conversa aparentemente bem estruturada e previamente planeada, conseguem entrar nas residências, abordando por vezes os proprietários quando estão a chegar a casa, ou quando os mesmos se encontram nas imediações (quintal/logradouro)”, conta a guarda.
De forma idêntica efetuam burlas, em particular com vítimas idosas (ou com outra vulnerabilidade), iniciando com uma conversa afável.
“No período noturno, verifica-se, por vezes, a entrada forçada dos suspeitos nas residências, através de arrombamento de porta ou janela, quando as vítimas já se encontram em casa descontraídas ou a dormir, sem qualquer hipótese de reação”, é referido na nota.
De acordo com a GNR, alguns dos suspeitos aparentam conhecer as rotinas das vítimas e das pessoas que vivem na residência alvo.
No que diz respeito ao crime de roubo em residências, a guarda diz que são executados com recurso a violência sobre as vítimas, em particular cidadãos idosos e pessoas vulneráveis.
A GNR refere que, nestes roubos, as vítimas são agredidas ou imobilizadas, sendo que, em alguns casos, são sequestradas no interior da sua própria residência enquanto os suspeitos executam o roubo.
“As residências situadas em locais ermos ou afastadas dos aglomerados populacionais, acabam por ser alvos mais vulneráveis, bem como aquelas que não dispõem de medidas de segurança”, segundo a GNR.
No que diz respeito ao Programa “Chave Direta 2025”, que decorreu entre 15 de junho e 15 de setembro, a GNR adianta ter realizado diversas ações de sensibilização e patrulhamento junto das zonas residenciais, com o objetivo de alertar para os procedimentos de segurança a adotar na prevenção de situações de furto e roubo em residência, particularmente durante a ausência dos seus proprietários no período das férias de verão.
No âmbito do programa estiveram envolvidos 5.797 militares da guarda, foram feitos 510 pedidos de adesão ao “Chave Direta 2025” e foram realizadas 2.913 visitas.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 24 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano