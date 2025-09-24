Incêndio em Lagos ainda por está controlar e tem uma frente ativa

Continua por dominar o incêndio de Lagos, no Algarve, ao quarto dia de combate. Há uma frente de fogo ativa.

No terreno, estão 666 operacionais apoiados por 223 viaturas. Os meios aéreos deverão começar a operar às primeiras horas da manhã desta quarta-feira.

Em declarações à Renascença, o segundo comandante da Proteção Civil Regional do Algarve, Abel Gomes, diz esperar dificuldades nas próximas horas por causa do vento, que tem sido o maior entrave no combate às chamas.

"Tivemos uma noite bastante complicada com vento muito forte, a mudar constantemente de direção, o que dificultou e muito as tarefas de combate ao incêndio, e agora o vento vai mudar de direção, de acordo com as previsões, o que não facilita as ações de combate", lamenta o operacional.

Não há habitações ameaçadas pelas chamas nem feridos a registar nas últimas horas.