  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
País

Incêndio que alastrou de Aljezur para Lagos está dominado

24 set, 2025 - 07:40 • Lusa, Ana Fernandes Silva

"Reacendimentos complicados" durante a noite "foram dominados" esta manhã, segundo a Proteção Civil.

[notícia atualizada às 12h04]

O incêndio que deflagrou no domingo em Aljezur, no Algarve, e passou para o concelho de Lagos, foi dado como dominado ao início da manhã desta quarta-feira, embora se registem alguns reacendimentos, disse a Proteção Civil.

Na conferência de imprensa realizada pelas 10h30, em Tramelo, Aljezur, Abel Gomes revelou que os dois "reacendimentos complicados" verificados durante a noite na zona da Feiteira "foram dominados".

De acordo com o segundo-comandante do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, as operações incidem agora "em ações de consolidação de alguns pontos, vigilância e rescaldo, com muita atenção às próximas horas".

"Durante a noite tivemos algumas reativações na zona da Feiteira, onde durante a tarde [de terça-feira] se verificou uma outra que aumentou a dimensão do fogo, mas foram sendo controladas pelos operacionais que estavam posicionados no terreno", notou.

Segundo o responsável, o incêndio que estava localizado no concelho de Lagos "não tem nenhuma frente ativa", admitindo, no entanto, que possa haver "algumas reativações".

Ao início da manhã, em declarações à Renascença, o segundo comandante da Proteção Civil Regional do Algarve, Abel Gomes, disse esperar dificuldades durante a manhã por causa do vento, que tem sido o maior entrave no combate às chamas.

"Tivemos uma noite bastante complicada com vento muito forte, a mudar constantemente de direção, o que dificultou e muito as tarefas de combate ao incêndio, e agora o vento vai mudar de direção, de acordo com as previsões, o que não facilita as ações de combate", lamenta o operacional.

