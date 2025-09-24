Incêndios. PJ deteve suspeito de atear fogo em Murça

24 set, 2025 - 13:22 • Lusa
Um homem de 67 anos foi detido pela suspeita de ter ateado na segunda-feira um incêndio florestal em Murça, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.
O fogo atingiu uma mancha agroflorestal constituída maioritariamente por mato e aconteceu ao final da manhã de segunda-feira.
A PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, disse que este incêndio "colocou em perigo uma vasta mancha florestal, assim como diversas habitações, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidas devido à rápida deteção e subsequente intervenção dos bombeiros de Murça".
O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.