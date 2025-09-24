Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Linha da Beira Alta reabre na íntegra no domingo

24 set, 2025 - 19:26 • Lusa

Ligação entre Pampilhosa e Mangualde vai ser retomada ao fim de três anos de obras na Linha da Beira Alta.

A+ / A-

A Linha da Beira Alta vai reabrir integralmente no domingo com a reposição do serviço de transportes de passageiros entre a Pampilhosa e Mangualde, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

A circulação ferroviária na sua totalidade está suspensa desde abril de 2022, tendo sido reabertos, entretanto, os troços Mangualde-Celorico da Beira, Celorico da Beira-Guarda e Guarda-Vilar Formoso.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A Infraestruturas de Portugal e a CP - Comboios de Portugal informam que, a partir do dia 28 de setembro (domingo), será retomado o serviço de transporte ferroviário de passageiros no troço entre as estações da Pampilhosa e de Mangualde, na Linha da Beira Alta", adiantou a empresa numa nota enviada à agência Lusa.

Linha da Beira Alta. No bar da estação de Nelas, a espera pelo comboio custa 900€ por mês

Reportagem

Linha da Beira Alta. No bar da estação de Nelas, a espera pelo comboio custa 900€ por mês

Apesar de haver comboios a fazer marchas de formaç(...)

Com a reabertura deste percurso, é assegurada a reposição integral da circulação de comboios em toda a extensão da renovada Linha da Beira Alta, entre Pampilhosa e Vilar Formoso, na fronteira com Espanha.

A IP acrescentou que no domingo também vai entrar em funcionamento a Concordância da Mealhada, uma nova ligação com cerca de 3,2 quilómetros entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta.

"Esta infraestrutura permite uma ligação ferroviária direta entre o norte e o interior do país, com vantagens operacionais para o transporte de passageiros, beneficiando diretamente as populações destas regiões, e de mercadorias, nomeadamente na ligação aos portos de Aveiro e Leixões e às redes ferroviárias de Espanha e da Europa", realçou a empresa.

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos. Sistema que permitiu colisão de comboios ainda existe em quatro linhas

Reportagem

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos. Sistema que permitiu colisão de comboios ainda existe em quatro linhas

Do choque entre um comboio Internacional e um Regi(...)

Para o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, "este era um dia muito esperado pelos portugueses".

"A aposta deste Governo é clara: investir na ferrovia é investir no futuro de Portugal. Pela sua natureza estruturante do território, pela importância para o crescimento económico, para a coesão territorial e social, e pelo papel decisivo na descarbonização da mobilidade -- o investimento ferroviário não pode parar", sublinhou o governante em comunicado enviado à agência Lusa.

Miguel Pinto Luz referiu ainda que, com a reabertura integral da Linha da Beira Alta, "devolve-se assim um eixo estruturante na ligação entre o interior do território nacional, os principais centros urbanos e a rede ferroviária internacional, com ligação à fronteira com Espanha".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano