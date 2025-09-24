Linha da Beira Alta reabre na íntegra no domingo

A Linha da Beira Alta vai reabrir integralmente no domingo com a reposição do serviço de transportes de passageiros entre a Pampilhosa e Mangualde, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP). A circulação ferroviária na sua totalidade está suspensa desde abril de 2022, tendo sido reabertos, entretanto, os troços Mangualde-Celorico da Beira, Celorico da Beira-Guarda e Guarda-Vilar Formoso. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A Infraestruturas de Portugal e a CP - Comboios de Portugal informam que, a partir do dia 28 de setembro (domingo), será retomado o serviço de transporte ferroviário de passageiros no troço entre as estações da Pampilhosa e de Mangualde, na Linha da Beira Alta", adiantou a empresa numa nota enviada à agência Lusa.

Com a reabertura deste percurso, é assegurada a reposição integral da circulação de comboios em toda a extensão da renovada Linha da Beira Alta, entre Pampilhosa e Vilar Formoso, na fronteira com Espanha. A IP acrescentou que no domingo também vai entrar em funcionamento a Concordância da Mealhada, uma nova ligação com cerca de 3,2 quilómetros entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta. "Esta infraestrutura permite uma ligação ferroviária direta entre o norte e o interior do país, com vantagens operacionais para o transporte de passageiros, beneficiando diretamente as populações destas regiões, e de mercadorias, nomeadamente na ligação aos portos de Aveiro e Leixões e às redes ferroviárias de Espanha e da Europa", realçou a empresa.