Ministro assina acordos com nove municípios para abrir mais 1000 vagas no pré-escolar

O ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI), Fernando Alexandre, assinou esta quarta-feira nove acordos de colaboração para a educação pré-escolar com municípios da região de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve. Em causa está a abertura de 40 novas salas, que se traduz em 1000 vagas no pré-escolar.

Os acordos resultam de uma medida aprovada no início de setembro, em Conselho de Ministros, que disponibilizou cerca de 42,5 milhões de euros para alargar, em articulação com as autarquias, a oferta de vagas no pré-escolar em 30 municípios.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No dia 12 de setembro, o MECI assinou os primeiros acordos de colaboração com seis municípios do Algarve (Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira) para a abertura de 17 novas salas, com capacidade para 425 crianças. Já a 17 de setembro, juntou-se a Câmara de Santarém, que disponibilizou 2 salas, cada uma com 25 lugares.

Esta quarta-feira foi a vez dos municípios de Lisboa, Cascais, Loures, Amadora, Oeiras, Montijo, Moita, Seixal, onde o Estado vai apoiar, com um investimento máximo de 1,7 milhões de euros, a abertura de 39 salas, num total de 975 vagas.

Durante a sessão, que decorreu na sede do MECI, em Lisboa, foi igualmente assinado um acordo de colaboração com a Câmara de Castro Marim que, segundo a tutela, não estava sinalizado como das mais carenciadas, mas decidiu aderir ao protocolo para a abertura de uma sala até 25 vagas.

Fernando Alexandre saudou a rápida adesão destes municípios, sublinhando "as autarquias têm competências cada vez mais importantes na área da educação".

"O Governo tem a responsabilidade de garantir a igualdade de oportunidades em todo o território nacional, mas (...) quem faz a diferença são as autarquias", acrescentou.

No total, foram assinados acordos de colaboração com 16 municípios, que disponibilizaram 59 salas e abriram 1.475 vagas no pré-escolar, num investimento de até 2,5 milhões de euros. O ministro informou ainda que Loulé e Silves também aceitaram o protocolo, que virá a ser assinado eletronicamente.

Dos 30 municípios inicialmente previstos, 13 ainda não aderiram, incluindo Sintra, o mais carenciado.

"De facto, Sintra e Setúbal são dois casos que estão entre os prioritários (...), mas eu acredito que (...) é do interesse das autarquias dar uma resposta às necessidades da população". disse Fernando Alexandre. "Do lado do Governo, têm um parceiro para ajudar a resolver o problema e, por isso, vamos aguardar".

Além das vagas criadas no âmbito dos acordos de colaboração com os municípios, o executivo vai financiar 1313 novas vagas em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo de 17 concelhos, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo.

Em reação à manifestação do Movimento por uma Inclusão Efetiva, que decorria à porta do MECI, Fernando Alexandre reconhece que há falhas na Educação Especial, mas diz que o número de técnicos que apoiam as mais de 90 mil crianças com necessidades especiais têm vindo a aumentar.

Neste âmbito, o ministro explica ainda que está a ser finalizada uma avaliação feita por uma entidade externa que "vai permitir olhar para os rácios, para os recursos, para as necessidades que existem nas escolas".