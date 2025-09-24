Menu
  • Noticiário das 19h
  • 24 set, 2025
"Momento crítico": Comunidade Vida e Paz apela à doação de alimentos

24 set, 2025 - 19:11 • João Maldonado

Pode estar em risco a ajuda que a instituição presta a sem-abrigo. A diretora-geral, Renata Alves, assume que podem ser feitos cortes. Pede mais doações de alimentos e apela a fortes medidas para combater a crise da habitação.

Garantindo não ter verbas para fazer face às 800 pessoas que apoia diariamente, a Comunidade Vida e Paz lança um "apelo urgente" a doações de alimentos.

Massa, arroz, feijão, grão, enlatados, azeite, óleo, leite ou cereais podem ser entregues na sede em Lisboa ou online através do site da instituição.

"Conseguimos junto dos benfeitores fazer apelos, mas a ajuda tem sido insuficiente, na medida em que existem muitas outras instituições que também elas atravessam dificuldades e sabemos que cada vez mais as necessidades das pessoas são maiores do ponto de vista da saúde física e mental", explica a diretora-geral da Comunidade Vida e Paz, em entrevista à Renascença.

Renata Alves sublinha que, para conseguir manter o mesmo nível de ajuda que está a ser prestada, podem ter de ser feitas escolhas: "Para conseguirmos colmatar tudo ficamos com carências a outros níveis e, neste momento, estamos a necessitar de um grande apoio ao nível dos géneros alimentares."

O perfil das pessoas em situação de sem-abrigo tem, de acordo com a instituição, mudado, o que implica mais investimento - algo que é especialmente notado no trabalho que é feito para a reabilitação de consumidores de droga. "Hoje chegam-nos muito mais frágeis, muito mais limitados, apresentam-nos muito mais problemas a nível da sua saúde física e mental."

Nada se alterando a curto prazo, terá de ser realizada uma reflexão interna, assume a diretora-geral da instituição: escolhas que podem diminuir o trabalho que é todos os dias realizado. No entanto, assegura que é fundamental manter o máximo de equipas na rua possível, continuando a investir "no que diz respeito à motivação para que as pessoas possam encontrar um projeto de vida e que recuperem a sua dignidade".

A crise na habitação é também visada pela Comunidade Vida e Paz, que reforça a importância de mais medidas no setor: "Temos muitas pessoas que acabam por ir parar a uma situação de sem-abrigo porque não têm orçamento financeiro para fazer face a uma renda".

Segundo a responsável pela organização, caso fosse possível convencer todas as pessoas a abandonar a rua na zona da Grande Lisboa não haveria casas disponíveis para todos. "Temos de perceber as razões pelas quais as pessoas podem apresentar resistência: muitas vezes porque a própria mudança é assustadora e em alguns casos muitas pessoas apresentam doenças mentais" - o que, naturalmente, dificulta a toma de decisões.

