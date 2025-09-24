"Momento crítico": Comunidade Vida e Paz apela à doação de alimentos

Renata Alves sublinha que, para conseguir manter o mesmo nível de ajuda que está a ser prestada, podem ter de ser feitas escolhas: "Para conseguirmos colmatar tudo ficamos com carências a outros níveis e, neste momento, estamos a necessitar de um grande apoio ao nível dos géneros alimentares."

"Conseguimos junto dos benfeitores fazer apelos, mas a ajuda tem sido insuficiente, na medida em que existem muitas outras instituições que também elas atravessam dificuldades e sabemos que cada vez mais as necessidades das pessoas são maiores do ponto de vista da saúde física e mental", explica a diretora-geral da Comunidade Vida e Paz, em entrevista à Renascença .

Garantindo não ter verbas para fazer face às 800 pessoas que apoia diariamente, a Comunidade Vida e Paz lança um "apelo urgente" a doações de alimentos.

O perfil das pessoas em situação de sem-abrigo tem, de acordo com a instituição, mudado, o que implica mais investimento - algo que é especialmente notado no trabalho que é feito para a reabilitação de consumidores de droga. "Hoje chegam-nos muito mais frágeis, muito mais limitados, apresentam-nos muito mais problemas a nível da sua saúde física e mental."

Nada se alterando a curto prazo, terá de ser realizada uma reflexão interna, assume a diretora-geral da instituição: escolhas que podem diminuir o trabalho que é todos os dias realizado. No entanto, assegura que é fundamental manter o máximo de equipas na rua possível, continuando a investir "no que diz respeito à motivação para que as pessoas possam encontrar um projeto de vida e que recuperem a sua dignidade".

A crise na habitação é também visada pela Comunidade Vida e Paz, que reforça a importância de mais medidas no setor: "Temos muitas pessoas que acabam por ir parar a uma situação de sem-abrigo porque não têm orçamento financeiro para fazer face a uma renda".

Segundo a responsável pela organização, caso fosse possível convencer todas as pessoas a abandonar a rua na zona da Grande Lisboa não haveria casas disponíveis para todos. "Temos de perceber as razões pelas quais as pessoas podem apresentar resistência: muitas vezes porque a própria mudança é assustadora e em alguns casos muitas pessoas apresentam doenças mentais" - o que, naturalmente, dificulta a toma de decisões.