Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Leiria

Rebentamento de embalagem na Valorlis leva quatro funcionárias ao hospital

24 set, 2025 - 17:34 • Lusa

Funcionárias com idades entre os 36 e os 55 anos apresentavam "irritação nas vias respiratórias".

A+ / A-

Quatro trabalhadoras da Valorlis, nos Parceiros, em Leiria, foram hoje transportadas para o hospital por precaução após o rebentamento de uma embalagem alegadamente contendo um produto tóxico, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Leiria, José Rito, as funcionárias, com idades entre os 36 e os 55 anos, apresentavam "irritação nas vias respiratórias" e, por precaução, foram levadas para o Hospital de Santo André, em Leiria.

José Rito adiantou que se tratou do rebentamento de uma embalagem cujo teor ainda é desconhecido.

Fonte oficial da Valorlis, empresa de valorização e tratamento de resíduos sólidos dos concelhos da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Porto de Mós e Ourém, explicou que "foi detetada na linha de triagem uma embalagem estranha", que não se conseguiu identificar.

"Por precaução evacuámos a unidade na sequência de ter sido libertada uma substância ainda não identificada", declarou.

A mesma fonte explicou que a linha onde se deu o incidente é de triagem de embalagens depositadas no ecoponto amarelo, com a empresa a apelar para a correta deposição nestes equipamentos.

De acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta chegou às autoridades às 14:37, tendo acorrido ao local 11 operacionais e quatro veículos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 24 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano