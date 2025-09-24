Rebentamento de embalagem na Valorlis leva quatro funcionárias ao hospital

Quatro trabalhadoras da Valorlis, nos Parceiros, em Leiria, foram hoje transportadas para o hospital por precaução após o rebentamento de uma embalagem alegadamente contendo um produto tóxico, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores de Leiria, José Rito, as funcionárias, com idades entre os 36 e os 55 anos, apresentavam "irritação nas vias respiratórias" e, por precaução, foram levadas para o Hospital de Santo André, em Leiria.

José Rito adiantou que se tratou do rebentamento de uma embalagem cujo teor ainda é desconhecido.

Fonte oficial da Valorlis, empresa de valorização e tratamento de resíduos sólidos dos concelhos da Batalha, Leiria, Marinha Grande, Pombal, Porto de Mós e Ourém, explicou que "foi detetada na linha de triagem uma embalagem estranha", que não se conseguiu identificar.

"Por precaução evacuámos a unidade na sequência de ter sido libertada uma substância ainda não identificada", declarou.

A mesma fonte explicou que a linha onde se deu o incidente é de triagem de embalagens depositadas no ecoponto amarelo, com a empresa a apelar para a correta deposição nestes equipamentos.

De acordo com o sítio na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta chegou às autoridades às 14:37, tendo acorrido ao local 11 operacionais e quatro veículos.