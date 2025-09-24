Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Seis pessoas com "legionella" internadas no Hospital de São João no Porto

24 set, 2025 - 11:13 • Lusa

Uma das pessoas está na Unidade de Cuidados Intensivos, confirma fonte da unidade hospitalar.

A+ / A-

Seis pessoas encontram-se internadas no Hospital de São João, no Porto, com "legionella", uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos, confirmou esta quarta-feira à Lusa fonte desta unidade hospitalar.

Os primeiros três casos com infeção por "legionella" confirmada deram entrada no fim de semana, um dos quais, a inspirar maiores cuidados, foi transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos, esclareceu a fonte.

Os outros dois ficaram internados em enfermaria.

Já na tarde de terça-feira mais três pessoas entraram no Serviço de Urgência do Hospital de São João com suspeita de "legionella", que acabou por se confirmar.

Questionada pela Lusa, a fonte referiu que as seis pessoas infetadas com a bactéria são adultos, mas não revelou a proveniência dos doentes, assim como a fonte de contágio.

A notícia foi avançada hoje pelo jornal Público, que acrescenta também que foi feita a notificação obrigatória no Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

Ainda segundo a mesma fonte, "as entidades competentes foram informadas para desenrolar o processo habitual que permita saber se existe alguma ligação entre estes casos ou se são casos não relacionados".

As infeções por "legionella" são causadas pela bactéria Gram-negativa Legionella pneumophila e, na maioria das vezes, afetam os pulmões, causando pneumonia e sintomas semelhantes à gripe.

A doença do legionário, provocada pela bactéria "Legionella pneumophila", contrai-se por inalação de gotículas de vapor de água contaminada (aerossóis) de dimensões tão pequenas que transportam a bactéria para os pulmões, depositando-a nos alvéolos pulmonares.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

"Serenata à chuva em Alvalade trabalhou-se no Barbas"

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

Trump recebido como com protestos no Reino Unido

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

“Filme de terror” de Alcafache foi há 40 anos

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano

"Papa em Fátima", antecipa número 2 do Vaticano