Treze pessoas intoxicadas em incêndio num prédio de Valbom

24 set, 2025 - 18:22 • Pedro Mesquita
Treze pessoas ficaram intoxicadas, por inalação de fumo, na sequência de um incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde num prédio de cinco andares em Valbom, Gondomar.
Onze pessoas - duas em estado grave - foram transportadas aos hospitais de S. João e Santo António no Porto, bem como ao hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.
Estas são informações confirmadas à Renascença por fonte dos Bombeiros de Valbom.
O alerta para este incêndio - que já foi extinto - foi dado por volta das 15h30.