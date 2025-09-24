Menu
  • 24 set, 2025
Gondomar

Treze pessoas intoxicadas em incêndio num prédio de Valbom

24 set, 2025 - 18:22 • Pedro Mesquita

Duas vítimas foram assistidas no local e 11 - duas em estado grave - foram transportadas aos hospitais de S. João e Santo António no Porto

Treze pessoas ficaram intoxicadas, por inalação de fumo, na sequência de um incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde na fachada de um prédio de cinco andares em Valbom, Gondomar.

Onze pessoas - duas em estado grave - foram transportadas aos hospitais de S. João e Santo António no Porto, bem como ao hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Estas são informações confirmadas à Renascença por fonte dos Bombeiros de Valbom.

O alerta para este incêndio - que já foi extinto - foi dado por volta das 15h30.

