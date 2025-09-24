Menu
Veleiro atacado por orcas ao largo de Vila do Conde teve que ser socorrido

24 set, 2025 - 00:07 • Lusa

Os tripulantes da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim auxiliaram as duas pessoas que seguiam a bordo do veleiro e que "se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

Dois tripulantes de um veleiro com bandeira francesa foram hoje auxiliados, depois da embarcação ter ficado sem leme após uma interação com orcas, ao largo de Vila do Conde, distrito do Porto, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta para o incidente foi dado pelas 15:50, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), e ocorreu a cerca de cinco quilómetros a oeste-noroeste do porto de Vila do Conde. .

Os tripulantes da Estação Salva-vidas da Póvoa de Varzim auxiliaram as duas pessoas que seguiam a bordo do veleiro e que "se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

"Devido aos danos provocados no leme do veleiro, a embarcação da Estação Salva-vidas efetuou o reboque para a Marina da Póvoa do Varzim, por forma a minimizar o risco para a segurança da navegação", sublinhou a AMN em comunicado.

O veleiro com bandeira francesa apenas poderá voltar a navegar após ser alvo de uma vistoria, a fim de garantir as condições de navegação, destacou ainda a AMN.

