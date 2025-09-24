Menu
  • Noticiário das 8h
  • 24 set, 2025
Dia Mundial da Investigação em Cancro

Vítor Veloso: "Aposta nos jovens investigadores vai dar grandes resultados na imunoterapia e na vacinação"

24 set, 2025 - 06:39 • Rita Vila Real

A Liga Portuguesa Contra ao Cancro dedica o dia Mundial da Investigação Oncológica aos jovens investigadores, "aqueles que têm um sentido de inovação importantíssimo e que são corajosos e impetuosos".

O presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), Vítor Veloso, diz que o trabalho em curso de muitos jpovens investigadores "vai dar grandes resultados nos campos da imunoterapia e da vacinação".

"Na investigação oncológica, dão-se passos que não são muito grandes, não são gigantes, mas eu quero acreditar que, no futuro, este trabalho vai dar grandes resultados nos campos da imunoterapia e da vacinação", diz o médico à Renascença, nesta quarta-feira em que se assinala o Dia Mundial da Investigação Oncológica.

"Apostar no futuro é apostar nos jovens investigadores, aqueles que têm um sentido de inovação importantíssimo e que são corajosos, que são impetuosos e que portanto fazem também uma aposta no futuro para que o cancro seja cada vez mais uma doença tratável", diz o presidente da LPCC.

Para assinalar o dia Mundial da Investigação Oncológica, a delegação norte da LPCC organiza um Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Oncologia, no Porto, evento que constitui "uma aposta na juventude, nos jovens investigadores que, sem dúvida, dão sentido ao empenho e, sobretudo, à contribuição que o Núcleo Regional do Norte da Liga, dá à investigação científica".

"Estamos muito satisfeitos com os resultados que os nossos jovens investigadores têm tido", reforça Vítor Veloso, que regista o facto de a evolução na investigação levar a tratmentos mais personalizados a cada paciente. "Neste momento, sabemos que há cancros pequeninos que têm uma capacidade enorme de metastização e há cancros muito grandes que não têm essa capacidade e daí que são tratados de uma maneira totalmente diferente", explica.

A investigação oncológica tem sido desenvolvida de forma mais aprofundada "no cancro da mama, que tem uma relevância muito grande na parte da mulher, no cancro do colorretal e o cancro do pulmão".

Nestas declarações à Renascença, o presidente da LPCC destaca a importância da "prevenção e da literacia" na luta contra o aumento de casos de cancro. "Aquilo que teremos de fazer, cada vez mais, é focar na prevenção e na literacia, na prevenção primária a hábitos de vida saudáveis, e dizer não aos comportamentos de risco."

Vítor Veloso diz que "mais de 50% da população" não está informada sobre o cancro, sendo a missão de informar, para a Liga, "um dos pontos mais importantes para que haja um decréscimo no aparecimento de cancros".

É pela "educação da população" que a LPCC se compromete a "desconstruir aquilo que é complicado para uma explicação simplicista que possa ser entendível por toda a população".

A sétima edição do Encontro Nacional de Jovens Investigadores em Oncologia marca a distinção de vários trabalhos realizados por jovens que têm como missão encontrar curas e formas de tratamento e precaução eficazes para o combate ao cancro.

