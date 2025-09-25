Açores em alerta: Furacão Gabrielle terá "impacto mais intenso no grupo Central"

"Para o grupo central (Faial, Graciosa, Pico, São Jorge e Terceira) verificamos o agravamento tendo alertas meteorológicos vermelhos para os três parâmetros", adianta o responsável da Proteção Civil.

Nas ilhas do Corvo e Flores, no grupo Ocidental, mantêm-se os alertas vermelhos para vento, chuva e agitação marítima.

A categoria 1 é a menos grave de 5 da Escala Saffir-Simpson, que mede a potência dos furacões.

“O furacão Gabrielle continua em aproximação dos Açores. Segundo informações do IPMA, das 15h00, ele chegará aos Açores como furacão de categoria 1. Terá mais impacto no grupo central, ainda assim mantêm-se os alertas emitidos para o grupo ocidental e para o grupo central”, afirma Rui Andrade.

Numa conferência de imprensa no Porto de São Mateus, na Ilha Terceira, Rui Andrade fez um novo ponto de situação com base nas mais recentes informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O furacão Gabrielle chega esta quinta-feira à noite aos Açores, com ventos até 200 quilómetros/hora, e as ilhas do grupo Central deverão ser as mais atingidas, indicou Rui Andrade, presidente da Proteção Civil Regional e Bombeiros dos Açores.

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) as novas previsões apontam para um "ligeiro agravamento" do impacto do furacão Gabrielle, com alerta laranja para vento e agitação marítima e amarelo para precipitação.

"O furacão Gabrielle vai atingir o arquipélago dos Açores com categoria 1 e o maior impacto será mais intenso no grupo central, com uma nova adicional para a agitação marítima e para o vento", reforçou presidente da Proteção Civil Regional e Bombeiros dos Açores.

Rui Andrade sublinha que "estamos a falar de ventos médios na ordem dos 130 quilómetros/hora, com rajadas até 200 quilómetros/hora ao nível do mar".

O período crítico mantém-se. O furacão atingirá os Açores durante a noite desta quinta-feira, "com maior severidade durante a madrugada e parte do dia de amanhã".

Os grupos Ocidental e Central estão em situação de alerta desde as 18h00 locais (19h00 em Lisboa).

Governo regional admite compensar prejuízos e pedir ajuda

Sete ilhas estão sob aviso vermelho da meteorologia e o Plano Regional de Proteção Civil já foi ativado. Há atividades que são proibidas, nomeadamente a circulação e a prática de desporto junto à costa.

Nas ilhas de Santa Maria e Ponta Delgada a situação não deverá ser tão grave, mas o hospital em São Miguel também está em prontidão máxima de meios.

Ouvido pela Renascença, o presidente do governo regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, garante que o Hospital do Divino Espírito Santo dará todas as respostas necessárias, mesmo com a capacidade ainda reduzida devido ao incêndio do ano passado.

O líder do governo açoriano diz sentir total solidariedade por parte do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e admite avançar com apoios para as populações afetadas pelo furacão Gabrielle.

“Em todas as circunstâncias, já quando foi da crise sismo-vulcânica em São Jorge, eu tornei público que, uma vez comprovadas determinadas perdas de rendimento, prejuízos que justifiquem a possível compensação pública, obviamente que o governo dos Açores terá capacidade e reação para aquilatar das situações como, se for caso disso, solicitar a solidariedade nacional e europeia”, afirma José Manuel Bolieiro.



