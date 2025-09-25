Menu
  • 25 set, 2025
Associação de moradores de Lisboa promove "flash mob" pelo "direito ao descanso"

25 set, 2025 - 17:32 • Lusa

Moradores da cidade de Lisboa, representados pela associação Aqui Mora Gente, estão a organizar uma manifestação no dia 09 de outubro, na Praça do Município.

A+ / A-

Moradores da cidade de Lisboa, representados pela associação Aqui Mora Gente, estão a organizar uma manifestação "pelo direito ao descanso", no dia 9 de outubro, na Praça do Município, onde preveem realizar um "flash mob", com 200 cobertores dourados.

"Vamos realizar uma manifestação em formato de "flash mob" no dia 9 de outubro em frente à Câmara Municipal para manifestar a nossa insatisfação. Serão instalados 200 cobertores dourados de emergência e precisamos do seu apoio para aparecer e deitar-se sobre eles às 19h00 para uma grande foto!", informa a associação de moradores Aqui Mora Gente, numa publicação na rede social Facebook.

Em luta "pelo direito ao descanso", os moradores de Lisboa pretendem manifestar-se quanto aos "níveis intoleráveis de ruído, insegurança, sujidade e insalubridade, degradação e descaracterização do espaço público, e condições de funcionamento dos estabelecimentos comerciais".

"Junte-se por uma Lisboa melhor para todos", apela a Aqui Mora Gente, no cartaz alusivo à manifestação.

O protesto está marcado para 09 de outubro, três dias antes das eleições autárquicas de 12 de outubro, e prevê-se uma concentração em frente à Câmara Municipal, "transformando a Praça do Município num palco de urgência, fragilidade e unidade".

"A instalação não é espetáculo, mas necessidade. É um grito de atenção, uma exigência dirigida ao poder, um espelho erguido diante da própria cidade", realça a associação de moradores de Lisboa.

A manifestação assume a forma de uma instalação "flash mob", com a associação de moradores a prever a concretização de "uma imagem fugaz, mas de enorme potência coletiva", adiantando que, "num gesto coordenado, o público encarnará o crescente mal-estar de uma cidade privada do seu direito mais básico: o direito ao descanso".

"No centro da obra estarão 200 mantas de emergência, dispostas em grelha rigorosa. As mantas, com o seu brilho metálico, refletem tanto a superfície de uma cidade vibrante como o cansaço que a atravessa. São ao mesmo tempo camas e sinais: camas que evocam milhares de noites mal dormidas pelos residentes, e sinais de alarme, declarando a emergência vivida por quem sofre as consequências da inação", explica a Aqui Mora Gente.

O "flash mob" pretende também, segundo a associação de moradores, condensar a intimidade do repouso na linguagem da urgência, ao substituir a maciez de um lençol pelo reflexo frio de uma manta de emergência: "O que deveria ser banal tornou-se crise; o que deveria ser privado foi forçado a tornar-se testemunho público".

A partir das 17:00, a Praça do Município começa a ser transformada, com as mantas em grelha a erguerem "uma arquitetura silenciosa do descontentamento", e com um pano estendido no espaço a proclamar em duas línguas -- português e inglês -- a urgência da hora: "Direito ao Descanso" e "Right to Rest".

De acordo com a Aqui Mora Gente, a instalação estará concluída pelas 18:30, aguardando a chegada dos moradores, que às 19:00 serão convidados a deitar-se sobre as mantas, "alinhando os corpos num gesto coletivo de vulnerabilidade e resistência", e, nesse instante, a praça converte-se num quarto comum, "um dormitório público, retrato de uma cidade acordada contra a sua própria vontade".

"O ato será registado numa única fotografia" e, depois, as mantas e os panos serão retirados e "nada material permanecerá" no local da manifestação, informa a associação, referindo que essa ausência final sublinha o caráter efémero do protesto e a precariedade do direito que defende, considerando que "o direito ao descanso é constantemente ameaçado, escorregadio, fugaz, a menos que seja protegido".

