Banhista retirado da água em paragem cardiorrespiratória em Ílhavo

Um banhista foi hoje retirado da água em paragem cardiorrespiratória, após alegadamente ter sentido dificuldades, numa zona a sul da praia da Costa Nova, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo um comunicado da AMN, o alerta foi dado cerca das 12:30, tendo sido mobilizados para o local elementos do Projeto "SeaWatch" e do Comando Local da Polícia Marítima de Aveiro, bem como dos Bombeiros de Ílhavo e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

De acordo com a mesma nota, o homem, com cerca de 60 anos, encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, após alegadamente ter entrado em dificuldades na água, entre a praia do Castelo de Trancoso e a praia da Costinha, na Costa Nova, no concelho de Ílhavo.

"À chegada ao local, constatou-se que a vítima já tinha sido retirada da água para o areal, onde foi prontamente assistida, através de manobras de reanimação realizadas pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica, com o apoio dos elementos dos bombeiros e do Projeto "SeaWatch", tendo sido possível reverter a situação", refere a AMN.

Ainda segundo a AMN, a vítima foi posteriormente transportada, com recurso a uma viatura Amarok, até à viatura da VMER, que encaminhou o mesmo para uma unidade hospitalar.