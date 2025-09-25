Detido em Espanha britânico procurado por Portugal por homicídio no Algarve em 2022

Um homem procurado pelas autoridades portuguesas por ter matado uma pessoa com 24 punhaladas no Algarve em abril de 2022 foi detido em Espanha, anunciou hoje a força policial espanhola Guarda Civil.

O detido, de nacionalidade britânica, era alvo de um mandado de detenção europeu emitido por Portugal e a operação que levou à sua localização em Alicante, no sudeste de Espanha, resultou de uma colaboração entre a Guarda Civil, a agência britânica National Crime Agency (NCA) e a Polícia Judiciária portuguesa, disseram as autoridades espanholas.

Segundo a Guarda Civil, foi a NCA que alertou para a possível presença em Espanha do homem agora detido, que "estava a ser perseguido pelas autoridades portuguesas por delito de assassínio, contando com o apoio das autoridades britânicas".

O crime ocorreu em abril de 2022, no Algarve, no apartamento que o suspeito partilhava com a vítima, disse a Guarda Civil num comunicado em que explica que o homem detido em Espanha é acusado de ter matado a outra pessoa com 24 punhaladas, usando uma faca de cozinha como arma.

Para viver em zonas do sul e do sudeste de Espanha e escapar à polícia, o homem teve "apoio logístico da família e do seu grupo criminoso", além de ter aproveitado a "numerosa comunidade britânica" das zonas onde se escondeu "para dificultar a sua localização".

Foi detido após diversas tentativas e mobilização "de vários dispositivos policiais", acrescentou a Guarda Civil.

O homem aguarda na prisão em Espanha a entrega a Portugal, segundo o mesmo comunicado.