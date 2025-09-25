Furacão Gabrielle. Ilha do Faial ativa Plano de Emergência e Proteção Civil

A ilha do Faial prepara-se para ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil.

"Vamos reunir novamente a Comissão Municipal de Proteção Civil para ultimarmos todos os preparativos e comunicarmos também à nossa população as medidas a implementar aqui na Ilha do Faial", adianta à Renascença, o presidente da câmara da Horta, Carlos Ferreira.

É esperada chuva intensa, rajadas de vento que podem atingir os 200 quilómetros/hora e muita agitação marítima com a passagem do furacão Gabrielle.

Os grupos Ocidental e Central dos Açores estão sob alerta vermelho.

Carlos Ferreira adianta que "a Câmara Municipal vai ativar o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil que por esta via coloca também em alerta todos os agentes de proteção civil da Ilha do Faial e, portanto, todos os agentes de proteção civil ficam preparados para uma intervenção".

O autarca irá fazer o anúncio à população nas próximas horas.

A partir das 18h00, escolas e serviços públicos encerram em sete das nove ilhas dos Açores, devido à passagem do furacão Gabrielle. De fora, só ficam as ilhas de São Miguel e Santa Maria.