Furacão Gabrielle: Serviços do Estado encerrados 6.ª feira nos grupos Ocidental e Central dos Açores

O Governo decidiu encerrar na sexta-feira dos serviços do Estado nas ilhas dos grupos Ocidental e Central do arquipélago dos Açores devido à aproximação do furacão Gabrielle, exceto os considerados "urgentes e essenciais".

"A medida foi tomada em coordenação com decisão semelhante do Governo Regional dos Açores para os respetivos serviços regionais", disse à Lusa fonte do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"Determino o encerramento, no dia 26 de setembro até às 18h00, de todos os serviços e organismos públicos da Administração do Estado, localizados naquelas ilhas, com exceção dos serviços considerados urgentes e essenciais, assim como os demais considerados pelas respetivas tutelas governamentais", lê-se no despacho assinado por Luís Montenegro.

O despacho invoca como justificação "o agravamento previsível do estado do tempo para as ilhas dos grupos Ocidental e Central do arquipélago dos Açores, devido à aproximação do Ciclone Tropical Gabrielle".

A Proteção Civil dos Açores confirmou ao final da tarde de hoje que o ciclone tropical Gabrielle deverá mesmo passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, com maior impacto nas ilhas do grupo Central.