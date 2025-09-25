Menu
Renascença Renascença
  • 25 set, 2025
Furacão Gabrielle: Serviços do Estado encerrados 6.ª feira nos grupos Ocidental e Central dos Açores

25 set, 2025 - 21:11 • Lusa

Primeiro-ministro assina despacho em coordenação com o Governo Regional dos Açores.

O Governo decidiu encerrar na sexta-feira dos serviços do Estado nas ilhas dos grupos Ocidental e Central do arquipélago dos Açores devido à aproximação do furacão Gabrielle, exceto os considerados "urgentes e essenciais".

"A medida foi tomada em coordenação com decisão semelhante do Governo Regional dos Açores para os respetivos serviços regionais", disse à Lusa fonte do gabinete do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

"Determino o encerramento, no dia 26 de setembro até às 18h00, de todos os serviços e organismos públicos da Administração do Estado, localizados naquelas ilhas, com exceção dos serviços considerados urgentes e essenciais, assim como os demais considerados pelas respetivas tutelas governamentais", lê-se no despacho assinado por Luís Montenegro.

O despacho invoca como justificação "o agravamento previsível do estado do tempo para as ilhas dos grupos Ocidental e Central do arquipélago dos Açores, devido à aproximação do Ciclone Tropical Gabrielle".

A Proteção Civil dos Açores confirmou ao final da tarde de hoje que o ciclone tropical Gabrielle deverá mesmo passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson, com maior impacto nas ilhas do grupo Central.

Açores em alerta: Furacão Gabrielle terá "impacto mais intenso no grupo Central"

Açores em alerta: Furacão Gabrielle terá "impacto mais intenso no grupo Central"

Líder do governo açoriano diz sentir total solidar(...)

Depois de se ter reunido com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), durante a tarde de hoje, Rui Andrade confirmou que não se registaram "alterações significativas" nas previsões meteorológicas, mantendo-se os avisos vermelhos para as ilhas dos grupos Central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) e Ocidental (Flores e Corvo), devido a precipitação, vento e agitação marítima.

O ciclone tropical Gabrielle deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave).

No grupo Central preveem-se "precipitação forte, vento com rajadas na ordem dos 200 quilómetros/hora de sul, a rodar para noroeste, e agitação marítima com ondas entre os oito e 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros".

No grupo Ocidental também haverá precipitação forte e rajadas até 130 quilómetros/hora, com ondulação idêntica à do grupo Central.

Estes dois grupos estão com vários avisos vermelhos do IPMA - o mais grave numa escala de três -- até sexta-feira de manhã.

O Governo Regional declarou situação de alerta até às 18h00 de sexta-feira, nos grupos Central e Ocidental, proibindo determinadas atividades.

Nestas ilhas, foram também encerrados serviços públicos não urgentes e essenciais, incluindo escolas.

