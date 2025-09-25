Governo dos Açores ativa Plano Regional de Emergência e Proteção Civil

Foi ativado, esta quinta-feira de manhã, o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil, no arquipélago dos Açores.

A medida foi anunciada em conferência de imprensa da Proteção Civil Regional, na sequência das previsões meteorológicas que dão conta da passagem do furacão Gabrielle, cuja trajetória sofreu uma deslocação, devendo agora atingir mais as ilhas do grupo Central do que as do Ocidental.

"A situação de alerta vigora entre as 18h00 desta quinta-feira até às 18h00 desta sexta-feira", esclarece Alonso Miguel, da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática.

A declaração da situação de alerta permite impor uma série de restrições à população.

"A proibição de atividades junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas, restrição da circulação junto à orla costeira exceto para residentes e serviços essenciais, e ainda a proibição de atividade desportivas recreativas, culturais e religiosas em espaços abertos localizados em áreas expostas ao risco", elenca Alonso Miguel.