Governo dos Açores ativa Plano Regional de Emergência e Proteção Civil

25 set, 2025 - 11:59 • Ana Fernandes Silva
Foi ativado, esta quinta-feira de manhã, o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil, no arquipélago dos Açores.
"A situação de alerta vigora entre as 18h00 desta quinta-feira até às 18h00 desta sexta-feira", esclarece Alonso Miguel, da Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática.
A declaração da situação de alerta permite impor uma série de restrições à população.
"A proibição de atividades junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas, restrição da circulação junto à orla costeira exceto para residentes e serviços essenciais, e ainda a proibição de atividade desportivas recreativas, culturais e religiosas em espaços abertos localizados em áreas expostas ao risco", elenca Alonso Miguel.