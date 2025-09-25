Menu
IGAS abre processo para esclarecer morte de bebé de 11 meses em Castelo Branco

25 set, 2025 - 23:45 • Lusa

O Ministério Público está a investigar a morte deste bebé de 11 meses que terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

A+ / A-

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) anunciou esta quinta-feira a abertura de um processo para esclarecer os factos relacionados com a assistência a um bebé na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, que morreu em 22 de agosto.

"Por despacho de 03 de setembro de 2025 do inspetor-geral, foi instaurado um processo de esclarecimento sobre os factos relacionados com a assistência prestada a um bebé de 11 meses na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, e que viria a falecer no dia 22 de agosto", adiantou a IGAS em comunicado.

A inspeção-geral referiu ainda que o processo de esclarecimento vai fazer acompanhamento do processo de inquérito que já tinha sido instaurado pela Unidade Local de Saúde de Castelo Branco sobre este caso.

O Ministério Público está a investigar a morte deste bebé de 11 meses que terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

Na altura, o canal TV Record noticiou que um bebé terá morrido à porta do centro de saúde de Idanha-a-Nova, depois do atendimento lhe ter sido recusado por estar perto da hora de fecho da unidade de saúde, de acordo com a mãe da criança.

Já a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco abriu um inquérito interno para apurar o que aconteceu, enquanto o INEM referiu que o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) recebeu uma chamada do centro de saúde a pedir apoio para um bebé de 11 meses em paragem cardiorrespiratória, mas apesar dos esforços, "o bebé não recuperou da situação de PCR".

De acordo com a mãe, o menino era saudável, mas começou a ficar doente, não aparentando nada de grave, ou pelo menos, que fizesse prever o desfecho.

A família recorreu ao centro de saúde de Idanha-a-Nova e foi encaminhada para a Urgência Pediátrica do Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, onde foi prescrita medicação ao bebé, mas o estado de saúde da criança piorou.

Ao regressarem ao centro de saúde de Idanha-a-Nova, o atendimento terá sido recusado, tendo sido acionado o 112 para transportar o bebé de volta para o hospital em Castelo Branco, mas a criança acabou por morrer à porta do centro de saúde.

O INEM confirmou que foi ativada uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Idanha-a-Nova e uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica de Emergência (UMIPE).

