  • 25 set, 2025
Incêndio em residencial na Batalha faz um ferido. 23 pessoas foram assistidas

25 set, 2025 - 15:43 • Lusa

Fogo "começou num quarto e propagou-se a mais três quartos" da residencial.

Um incêndio numa residencial no concelho da Batalha, distrito de Leiria, provocou esta quinta-feira um ferido ligeiro, tendo outras 23 pessoas sido assistidas no local, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros locais.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Batalha, Hugo Borges, o fogo "começou num quarto e propagou-se a mais três quartos" da residencial, localizada em Casal da Amieira, obrigando à evacuação de todo o edifício, assim como do edifício contíguo que faz parte do mesmo empreendimento.

Hugo Borges esclareceu que uma mulher, de 56 anos, foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria, devido à inalação de fumos, e as pessoas assistidas eram hóspedes.

Ao local do incêndio, cujo alerta chegou às autoridades pelas 12:45, acorreram 23 operacionais apoiados por várias viaturas, da corporação da Batalha, Instituto Nacional de Emergência Médica, Proteção Civil Municipal e Guarda Nacional Republicana.

